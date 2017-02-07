Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Документ опубликован на сайте правовой информации. Отныне побои в отношении близких родственников считаются не уголовным преступлением, а административным правонарушением.

Согласно этому закону, административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб. или обязательных работ на 60−120 часов, сообщает ТАСС.

Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет преследоваться по уголовному законодательству в соответствии со ст. 116 УК РФ, которая предусматривает штраф до 40 тыс. руб. или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев.