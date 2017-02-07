tvernews.ru
07 февраля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье

07 Февраля 2017 19:36
Автор: TIA

Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Документ опубликован на сайте правовой информации. Отныне побои в отношении близких родственников считаются не уголовным преступлением, а административным правонарушением.
Согласно этому закону, административная ответственность за побои, совершенные впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток, штрафа в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб. или обязательных работ на 60−120 часов, сообщает ТАСС.
Лицо, повторно привлекаемое за нанесение побоев, будет преследоваться по уголовному законодательству в соответствии со ст. 116 УК РФ, которая предусматривает штраф до 40 тыс. руб. или в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо арест на срок до 3 месяцев.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: закон о декриминализации побоев членами семьи побои в семье семейный конфликт декриминализация госдума побои в семье административное правонарушение
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Ms. 
    Кого защищает этот закон?
    07.02.2017 20:50
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
121

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
88

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
77

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
72

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
67

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

Один дворник в бордовой форме со снегоуборщиком заменяет четверых в Твери

2017-02-01 11:30
59

Пешеходный переход? Нет, не слышали!

2017-02-07 11:54
55

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100