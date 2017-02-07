Администрация Твери: в городе усилено информирование об отключениях коммунальных услуг

В Твери необходимо обеспечить оперативное информирование жителей о временных ограничениях поставки коммунальных услуг - такая задача стоит перед главой администрации города Алексеем Огоньковым.

В последнее время оперативность информирования о происходящих отключениях тепла, горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии повысилась, однако совершенствование работы в данном направлении необходимо продолжить за счет четкого взаимодействия информационных служб коммунальных предприятий и органов власти, как сообщают в пресс-службе администрации города.

Кроме этого перед сити-менеджером поставлена задача проработать вопрос организации обучения сотрудников, в том числе, муниципалитета. По мнению главы администрации, при организации тренингов и обучающих семинаров необходимо делать ставку на повышение мотивации специалистов, при этом будет применен опыт крупных коммерческих компаний и корпораций. В ближайшее время проработает план проведения обучения с учетом профессиональной специализации сотрудников.