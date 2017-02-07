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ГИБДД Тверской области призывает сообщать о пьяных водителях

07 Февраля 2017 18:39
Автор: TIA

В минувшие выходные Госавтоинспекция вновь провела «Контроль трезвости». Итог - 56 водителей были привлечены за управление автомобилями с признаками опьянения, в Твери таких остановлено 13 человек.
Как сообщает ведомство, на территории региона по-прежнему проблемным вопросом остается аварийность с участием нетрезвых водителей. По вине водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения за январь 2017 года произошло 6 ДТП, в результате которых погибли 2 и получили травмы 17 человек.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).

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Метки: контроль трезвости пьяные водители
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Комментарии (9)

  • MikeH 
    А смысл звонить? Обратной связи нет...
    07.02.2017 18:49
    0 | 2

    • paracetamol 
      А вы пробовали?
      07.02.2017 19:12
      0 | 3

      • MikeH 
        Пробовал.
        07.02.2017 20:39
        0 | 1

  • ГРАЖДАНСКАЯ ЯРОСТЬ 
    Что то, как то, этот призыв указывает на беспомощность.  
А может мы тогда сами будем обеспечивать свою безопасность? 
И перестанем содержать пассивных дармоедов и активных расхитителей бюджета?
    07.02.2017 19:12
    0 | 3

    • MikeH 
      Как вы смеете? Сейчас вам расскажут как у них плохо с сотрудниками и т.п. И это правда. Ищут людей они постоянно. Но почему-то никто туда работать не идет...
      07.02.2017 20:42
      0 | 1

  • Sobaken 
    Не хотелось бы, как это случилось на украине, когда у них убрали ГАИ с дороги
Сразу куча ДТП
    07.02.2017 19:21
    0 | 5

    • MikeH 
      У нас уже сейчас гаишников на дорогах нет.
      07.02.2017 20:40
      0 | 0

  • TvereZ 
    Вангую через день-другой новоздь про очередного стукача, по совместительству - бывшего мусора.
    07.02.2017 20:31
    1 | 0

  • vepr76 
    По вине нетрезвых всего 6 дтп,  по вине трезвых- в разы больше. Надо бороться с трезвыми водителями :)
    07.02.2017 20:37
    0 | 1
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