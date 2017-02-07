ГИБДД Тверской области призывает сообщать о пьяных водителях

В минувшие выходные Госавтоинспекция вновь провела «Контроль трезвости». Итог - 56 водителей были привлечены за управление автомобилями с признаками опьянения, в Твери таких остановлено 13 человек.

Как сообщает ведомство, на территории региона по-прежнему проблемным вопросом остается аварийность с участием нетрезвых водителей. По вине водителей транспортных средств, находящихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения за январь 2017 года произошло 6 ДТП, в результате которых погибли 2 и получили травмы 17 человек.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Если Вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефонам дежурной части ГИБДД 8(4822)58-59-00; 58-04-00; либо по 02 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).