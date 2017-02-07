Из-за отсутствия осадков МУП «ЖЭК» проверяет свою технику

План мероприятий по уборке МУП "ЖЭК" дорог, как сообщает пресс-служба администрации Твери, строится в соответствии с погодными условиями и корректируется в ежедневно: так, 7 февраля особое внимание уделяется противогололедной обработке тротуаров, пешеходных переходов и подходов к остановочным пунктам.

В период отсутствия осадков МУП «ЖЭК» проводит техническое обслуживание автопарка: технику проверяют, заменяют выработавшие ресурс узлы, тормозные колодки и другие детали. Проводится ревизия складов предприятия, проверка финансово-хозяйственной деятельности МУПа за последние годы. Кроме того, руководство МУП «ЖЭК» приняло решение усилить контроль за работой сотрудников: созданы группы линейного контроля, которые круглосуточно проверяют качество работ по уборке города.

Как рассказывает пресс-служба администрации, большинство сотрудников предприятия, имеющих большой стаж работы в «ЖЭКе», считают, что наличие этой службы позволяет в более оперативном режиме решать как проблемы поломок техники, так и корректировки планов уборки.

7 февраля работы велись на Волоколамском проспекте, в поселке Лоцманенко, в микрорайоне «Южный» и т.д. Для того, чтобы не создавать препятствий для движения автотранспорта по дорогам города, основные работы по уборке ведутся ночью.