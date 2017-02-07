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Из-за отсутствия осадков МУП «ЖЭК» проверяет свою технику

Из-за отсутствия осадков МУП «ЖЭК» проверяет свою технику - ТИА
07 Февраля 2017 17:46
Автор: TIA

План мероприятий по уборке МУП "ЖЭК" дорог, как сообщает пресс-служба администрации Твери, строится в соответствии с погодными условиями и корректируется в ежедневно: так, 7 февраля особое внимание уделяется противогололедной обработке тротуаров, пешеходных переходов и подходов к остановочным пунктам.

В период отсутствия осадков МУП «ЖЭК» проводит техническое обслуживание автопарка: технику проверяют, заменяют выработавшие ресурс узлы, тормозные колодки и другие детали. Проводится ревизия складов предприятия, проверка финансово-хозяйственной деятельности МУПа за последние годы. Кроме того, руководство МУП «ЖЭК» приняло решение усилить контроль за работой сотрудников: созданы группы линейного контроля, которые круглосуточно проверяют качество работ по уборке города.

Как рассказывает пресс-служба администрации, большинство сотрудников предприятия, имеющих большой стаж работы в «ЖЭКе», считают, что наличие этой службы позволяет в более оперативном режиме решать как проблемы поломок техники, так и корректировки планов уборки.

7 февраля работы велись на Волоколамском проспекте, в поселке Лоцманенко, в микрорайоне «Южный» и т.д. Для того, чтобы не создавать препятствий для движения автотранспорта по дорогам города, основные работы по уборке ведутся ночью.

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Метки: муп жэк администрация твери ремонт техники муп жэк муп жэк работает
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Комментарии (5)

  • MikeH 
    А на соседнем ресурсе пишут что сотрудники МУП ЖЭК собираются бастовать. Так кому верить?
    07.02.2017 17:59
    0 | 4

    • Small19 
      А на этом ресурсе всегда оправдываются, когда на соседнем компромат выкладывают))) Как адвокаты жулика. Вообще интересно так наблюдать за междусобойчиками СМИ
      07.02.2017 18:59
      0 | 1

  • Jailbreak 
    Как всегда, пресс-служба администрации работает и за себя и за того парня. МУП так заработался, что сам прокомментировать свою работу не может?
    07.02.2017 18:21
    0 | 1

  • horton 
    Логика заголовка впечатляет...)
    07.02.2017 20:27
    0 | 1

  • konbur 
    А почему бы им пока не вывезти тот снег, что накопился везде во множестве?
    07.02.2017 20:54
    0 | 0
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