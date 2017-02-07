Библиотека им. Горького приглашает на бесплатные детские курсы английского и немецкого

Отдел литературы на иностранных языках совместно с факультетом иностранных языков и международной коммуникации ТвГУ продолжают проект «ИНО-family». Это бесплатные группы по изучению английского и немецкого языков. Студентки 4-го курса ИЯиМК, будущие педагоги ждут учащихся начальной школы на экспресс-курс. Он рассчитан на 4 недели.
Занятия будут проходить:
группа английского языка – понедельник, четверг 17.00;
группа немецкого языка – вторник, пятница 17.00.
Продолжительность одного занятия – 45 минут. Первая встреча детей и преподавателей состоится:
для группы английского языка – 13 февраля;
для группы немецкого языка – 14 февраля.
Ждём Вас в эти дни в указанное время!!!
Справки по тел.: 34-77-26.
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