Тверского замминистра экономического развития Дениса Ильина не выпустили из СИЗО

7 февраля Тверской областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Центрального районного суда Твери от 28 января в отношении заместителя министра Министерства экономического развития Тверской области Дениса Ильина. Адвокат просил суд заменить Ильину меру пресечения на домашний арест.

Однако просьба не была удовлетворена. Ильин останется под стражей по 26 марта включительно.

Напомним, заместитель министра обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).