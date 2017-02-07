Кара-Мурзу госпитализировали после банкета в Твери

Владимиру Кара-Мурзе-младшему врачи поставили диагноз «острая интоксикация». Напомним, что 2 февраля он был госпитализирован в одну из московских больниц. У него те же симптомы, что и при отравлении в 2015 году.
Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина в своей программе "Код доступа" предположила, что Кара-Мурзу, возможно, отравили в Твери. В нашем городе он показывал фильм про Бориса Немцова. После фильма был банкет, после которого журналиста и госпитализировали
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Комментарии (31)
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Данила Серов
07.02.2017 20:41
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