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Кара-Мурзу госпитализировали после банкета в Твери

07 Февраля 2017 16:38
Автор: TIA

Владимиру Кара-Мурзе-младшему врачи поставили диагноз «острая интоксикация». Напомним, что  2 февраля он был госпитализирован в одну из московских больниц. У него те же симптомы, что и при отравлении в 2015 году.

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина в своей программе "Код доступа" предположила, что Кара-Мурзу, возможно, отравили в Твери. В нашем городе он показывал фильм про Бориса Немцова. После фильма был банкет, после которого журналиста и госпитализировали

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Метки: Кара-Мурза отравление тверь
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Комментарии (31)

  • Добрая Мышь 
    канечно-ть.... сначала мы Борьку грохнули, а потом ентого, про него фильм снявшего. траванули... все ж логично....
Видимо мало на латынину дерьма осенью на голову вылили, никак не угомонится
    07.02.2017 16:52
    11 | 11

  • blkm 
    Личность. А нам -то что, слезу выдавить? Жрать меньше надо,  не будет интоксикации.
    07.02.2017 16:54
    4 | 6

  • kudimov 
    Уж выписали поди, неделя прошла.
    07.02.2017 16:54
    3 | 2

    • Putnik2000 
      Читал у Навального, что в он всё еще в больнице.
      07.02.2017 17:48
      1 | 4

      • Ms. 
        Я то все думала кто такую писанину почитывает...
        07.02.2017 18:10
        3 | 3

      • Bugor 
        Значит Навального почитываешь время от времени?
        07.02.2017 18:44
        3 | 4

  • bae99 
    Остальных участников банкета не госпитализировали? Или рафинированный московский ЖКТ не выдержал напора тверских яств?
    07.02.2017 16:55
    2 | 7

  • uabumoderoff 
    Походу мурзик съел просроченный вискас.
    07.02.2017 16:56
    4 | 8

  • Sanych 
    Я один не знаю кто такой "Кара-Мурза"?
    07.02.2017 17:01
    3 | 13

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Ловко. А вы удивляетесь чего рейтинг растёт.
    07.02.2017 17:07
    0 | 4

  • Ferapont 
    Если заголовок новости озвучить чуть иначе - "Владимира Владимировича госпитализировали после банкета в Твери", комментов будет больше..
    07.02.2017 17:12
    0 | 5

    • peshehod 
      и инфарктов тоже))
      07.02.2017 17:55
      0 | 4

  • zilberman 
    Какой фильм такой и банкет. А он как хотел ?
    07.02.2017 18:08
    3 | 6

  • Ms. 
    Какие омерзительные рожи у всех троих...
    Прикрепленные изображения:
    07.02.2017 18:13
    3 | 3

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Вы перепутали, Премию "AVN Awards" вручают в Вегасе.
      07.02.2017 19:12
      1 | 1

      • Ms. 
        Вам виднее. Недавно получили?
        07.02.2017 20:35
        1 | 0

    • TvereZ 
      на вашей картинке осталось только третьему схватить "французский насморк" )))
      07.02.2017 20:42
      1 | 1

  • protivvsex 
    Юлия Латынина многое рассказала, только почему нет заявления в полицию?
    07.02.2017 18:56
    0 | 4

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Есть.
      07.02.2017 19:12
      0 | 1

      • protivvsex 
        пять дней прошло, есть результаты?
        07.02.2017 19:18
        0 | 0

        • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
          Два года прошло. Нет.
          07.02.2017 19:27
          0 | 3

          • vepr76 
            Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус?
            07.02.2017 20:41
            1 | 0

  • RVS 
    Хто все эти люди?
    07.02.2017 19:19
    1 | 2

  • RVS 
    Догонялся поди, посля банкету.
    07.02.2017 19:19
    1 | 3

  • kozlik047 
    Кто догадался "Вересковую" водяру на банкет купить ? :)))))
    07.02.2017 19:43
    1 | 3

  • horton 
    Говорящая какая фамилия... КАРА...
    07.02.2017 20:30
    1 | 0

    • vepr76 
      С  тюркского - черный принц
      07.02.2017 20:43
      0 | 0

  • Данила Серов 
    Неужели гиперактивный и гиперинициативный (но весьма несколько недальновидный) Владимир Иванович Бабичев из последних сил пытается показать, что он еще хоть чем может быть полезен?. Но вряд ли от услужливого "умника" Бабичева сейчас может быть существенная польза. Все его достижения в прошлом. И вряд ли он сможет повторить 2004 год с рюмочной "Лондон".
    07.02.2017 20:31
    0 | 1

  • Данила Серов 
    Кстати, был у нас в Твери мэр Белоусов, который помер тоже после банкета. В свое время тогдашний наш мэр Олег Лебедев публично сообщал, что его скорее всего отравили, и он прекрасно знает тех "тверских козлов", кто это сделали.
    07.02.2017 20:36
    0 | 1

  • Данила Серов 
    И, к слову, интересно, как там продвигается следствие по повесившемуся (или повешенному) Алексею Доманову. Главная яблочница Слабунова вроде как официально писала в правоохранительные органы о том, что есть признаки убийства в деле Доманова и просила объективного и тщательного его расследования.
    07.02.2017 20:41
    0 | 1
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