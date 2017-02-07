Кара-Мурзу госпитализировали после банкета в Твери

Владимиру Кара-Мурзе-младшему врачи поставили диагноз «острая интоксикация». Напомним, что 2 февраля он был госпитализирован в одну из московских больниц. У него те же симптомы, что и при отравлении в 2015 году.

Обозреватель «Эха Москвы» Юлия Латынина в своей программе "Код доступа" предположила, что Кара-Мурзу, возможно, отравили в Твери. В нашем городе он показывал фильм про Бориса Немцова. После фильма был банкет, после которого журналиста и госпитализировали