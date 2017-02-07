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В Тверской области автомойщик угнал клиентскую машину «Audi Coupe» и разбил ее

07 Февраля 2017 15:28
Автор: TIA

Видео

Инцидент приобрел широкую огласку после выхода в эфир сюжета в программе «Первая передача».

В Вышнем Волочке супружеская пара на своем новом автомобиле «Audi» приехала в автомойку. Загнав машину в бокс, и оставив в зажигании ключи,  молодые люди ушли. А когда пришли, то увиденное привело супругов к нервному срыву. Их дорогостоящий автомобиль стоял на парковке грязный и разбитый.

Как оказалось, мойщик Михаил, будучи в нетрезвом состоянии, а также его приятель решили покататься. И покатались, иномарка оказалась в кювете. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Теперь супруги никак не могут добиться справедливости. Ни директоры мойки, ни «гонщик» Михаил деньги за разбитую собственность не возвращают. Сам виновник объясняет, что ни в одном банке города ему не дают кредиты. А вот руководство мойки ссылается на свое нелегкое житье-бытье, мол, дети на иждивении и у самих кредиты, ипотека.

Смотрите сюжет с 26:40.

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Метки: разбил машину разбил дорогую иномарку уехал кататься на чужой машине
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Комментарии (14)

  • Юлёк 
    дорогая однако ж оказалась помывка машина- в 400 000 рублей. Ну тоже надумались ключи оставить, пади и документы или как минимум страховка на машину в бардачке были.
    07.02.2017 15:36
    5 | 1

  • RVS 
    Че ходить стонать,в суд документы подавать материальный вред +моральные страдания,нахрена за ними всеми бегать,сами прибегут.
Ну и сами идиоты,ктож ключи то оставляет.
    07.02.2017 15:50
    0 | 8

    • bae99 
      Внимательно смотрим передачу. Хозяйка говорит для чего ключи оставила.
      07.02.2017 15:54
      0 | 4

  • RVS 
    а зачем сиденье двигать?
    07.02.2017 16:04
    0 | 1

    • bae99 
      Может для того, чтобы коврики вынуть не испачкав сиденье, не?
      07.02.2017 16:06
      0 | 2

      • horton 
        А самим заранее не подвинуть, как на мойку загнали? )
        07.02.2017 16:10
        1 | 2

        • Koppel 
          Тогда задние коврики не вынуть будет. Дело не в этом. То, что машину нельзя без присмотра ни на мойке, ни на сервисе оставлять - это козе понятно. Но тут уже всё случилось. Надо не истерики на телекамеру устраивать, а обращаться с исковым в суд. Ясно же, что добровольно эти ущербные ничего компенсировать не будут...
          07.02.2017 16:15
          0 | 6

  • obyvatel 
    Не двигают сиденья только недобросовестные мойщики!
    07.02.2017 16:20
    0 | 3

  • RVS 
    Счас на барана угон хозяева мойки повесят.
    07.02.2017 16:34
    0 | 2

  • Ms. 
    Парень дурачье. Но что с него взять? В суд на автомойку подавать.
    07.02.2017 17:45
    0 | 3

  • horton 
    Мойщики там, конечно, колоритные... В эту субботу на том зеленоватом диванчике сидела, время коротала... с ключами в кармане )
    07.02.2017 17:53
    0 | 1

    • bublik 
      и почём сейчас помыть электричку?))))))
      07.02.2017 18:22
      0 | 1

      • horton 
        Пока что мне по карману ))
        07.02.2017 18:35
        0 | 1

  • bublik 
    типичные жлобы. одни понты. купить дорогую тачку и жопиться на КАСКО.
    07.02.2017 18:18
    1 | 3
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