В Тверской области автомойщик угнал клиентскую машину «Audi Coupe» и разбил ее

Инцидент приобрел широкую огласку после выхода в эфир сюжета в программе «Первая передача».

В Вышнем Волочке супружеская пара на своем новом автомобиле «Audi» приехала в автомойку. Загнав машину в бокс, и оставив в зажигании ключи, молодые люди ушли. А когда пришли, то увиденное привело супругов к нервному срыву. Их дорогостоящий автомобиль стоял на парковке грязный и разбитый.

Как оказалось, мойщик Михаил, будучи в нетрезвом состоянии, а также его приятель решили покататься. И покатались, иномарка оказалась в кювете. Ущерб составил 400 тысяч рублей.

Теперь супруги никак не могут добиться справедливости. Ни директоры мойки, ни «гонщик» Михаил деньги за разбитую собственность не возвращают. Сам виновник объясняет, что ни в одном банке города ему не дают кредиты. А вот руководство мойки ссылается на свое нелегкое житье-бытье, мол, дети на иждивении и у самих кредиты, ипотека.

Смотрите сюжет с 26:40.