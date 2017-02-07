Игорь Руденя вошел в восьмерку самых влиятельных губернаторов в России

Информационное агентство REGNUM опубликовало рейтинг влияния руководителей регионов РФ в январе 2017 года. Рейтинг составлен по данным исследования, проведенного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По итогам января Игорь Руденя усилил свою позицию и поднялся с 9-го на 8-е место в группе «Очень сильное влияние». Тверской губернатор опередил одну из ключевых фигур рейтинга - главу Тульской области Алексея Дюмина. А ближайшим «соседом» по топ-листу стал Андрей Воробьев, возглавляющий Московский регион.

По мнению директора ассоциации «Институт регионального развития» Павла Парамонова, рейтинг отражает длительный тренд, заложенный в прошлом году, в рамках которого губернатор и правительство Тверской области демонстрируют позитивную динамику, движение вперед.

- Это прослеживается и в медиасфере, и в прикладных принципах и результатах работы. Тверская область укрепляет имидж в глазах федерального центра, заслуживает хороших оценок населения. Совершенно ясно, что стиль работы губернатора эффективен и обеспечивает территории опережающие темпы развития, - говорит Павел Парамонов.

- Такие позиции в рейтинг серьезно повышают статус города Твери и Тверской области, а также позитивно сказываются на имидже самого губернатора, – считает член Общественной палаты Тверской области Алексей Моторкин. – Региону нужна долгосрочная вдумчивая динамика развития, которая сейчас выстраивается. Будем надеяться, что Игорь Руденя на посту руководителя Тверской области продолжит эффективно выполнять функцию авторитетного консолидирующего начала.

Экспертный опрос, по результатам которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2017 года в нем приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.