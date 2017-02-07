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Игорь Руденя вошел в восьмерку самых влиятельных губернаторов в России

07 Февраля 2017 14:50
Автор: TIA

Информационное агентство REGNUM опубликовало рейтинг влияния руководителей регионов РФ в январе 2017 года. Рейтинг составлен по данным исследования, проведенного Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

По итогам января Игорь Руденя усилил свою позицию и поднялся с 9-го на 8-е место в группе «Очень сильное влияние». Тверской губернатор опередил одну из ключевых фигур рейтинга - главу Тульской области Алексея Дюмина. А ближайшим «соседом» по топ-листу стал Андрей Воробьев, возглавляющий Московский регион.

По мнению директора ассоциации «Институт регионального развития» Павла Парамонова, рейтинг отражает длительный тренд, заложенный в прошлом году, в рамках которого губернатор и правительство Тверской области демонстрируют позитивную динамику, движение вперед.

- Это прослеживается и в медиасфере, и в прикладных принципах и результатах работы. Тверская область укрепляет имидж в глазах федерального центра, заслуживает хороших оценок населения. Совершенно ясно, что стиль работы губернатора эффективен и обеспечивает территории опережающие темпы развития, - говорит Павел Парамонов.

- Такие позиции в рейтинг серьезно повышают статус города Твери и Тверской области, а также позитивно сказываются на имидже самого губернатора, – считает член Общественной палаты Тверской области Алексей Моторкин. – Региону нужна долгосрочная вдумчивая динамика развития, которая сейчас выстраивается. Будем надеяться, что Игорь Руденя на посту руководителя Тверской области продолжит эффективно выполнять функцию авторитетного консолидирующего начала.

Экспертный опрос, по результатам которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2017 года в нем приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

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Метки: игорь руденя влиятельные губернаторы России Агентство политических и экономических коммуникаций
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Комментарии (23)

  • hatamoto san 
    ну а нам-то что от этого???
зарплата увеличится, жкх подешевеет???
пусть хоть первый будет, а тверскую область из жопы не вытянуть...
    07.02.2017 14:58
    0 | 13

  • Paul_Moriarty 
    Рейтинг влияния на кого? или на что? на экспертов рейтинга?
    07.02.2017 15:02
    0 | 13

  • bae99 
    После информации про рейтинг, обычно случается ЧП с какой нибудь трубой....
    07.02.2017 15:09
    0 | 6

    • Житель подземелья 
      с утра (в районе 9 часов) был закрыт участок Радищева от Свободного до Тверского, в районе Тверского вроде как стояло что-то похожее на аварийку Водоканала.
      07.02.2017 15:25
      0 | 5

      • bae99 
        Вчера вечером проезжал не за рулем. любуясь вечерней Тверью. 
Обратил внимание что из колодцев у цирка, у фонтана, валит пар... 
Наверно к росту рейтинга.
        07.02.2017 15:58
        0 | 8

  • Dobry кrtek 
    Эксперты-это хорошо, несомненно, но может быть стоит провести аналогичное анкетирование при помощи граждан Твери? Закрытое, чтобы не боялись правду писать. И сравнить результаты.
    07.02.2017 15:10
    1 | 12

  • BARBAdos 
    кто больше занес экспертам, тот и более влиятелен к этим экспертам. К к жителям Тверской области этот рейтинг никакого отношения не имеет.
    07.02.2017 15:22
    0 | 5

  • Vladimirov 
    Игорьку пора о тормозах подумать
    07.02.2017 15:23
    0 | 8

  • JKTU 
    Такими темпами к майским праздникам Путина на задворках оставит.
    07.02.2017 15:23
    0 | 13

  • Житель подземелья 
    А кто вот эти самые люди, чьи мнения приводятся в данной заметке? Ну про Парамонова я что-то слышал, вроде риэлторской компанией, типа не последней в городе, владеет, а второй кто?
    07.02.2017 15:23
    0 | 5

    • phantom_tver 
      типичный мошенник,украл деньги на ремонте речного,раньше был чиновником
      07.02.2017 15:29
      0 | 6

    • Dobry кrtek 
      Попробовал бы Парамонов открыто вякнуть что-нибудь не обтекаемо приторное и слащавое, а то, что есть в действительности. Тут же бы вылетел из кресла директора «Института регионального развития», как украшенная стразами анальная пробка при внезапном и бурном газоотделении.) Был бы сейчас Шевелёв или какой-нибудь Сидоров-эксперты несли бы подобное подобострастное,но с небольшими вариациями. Иначе нельзя, выпрут (с).
      07.02.2017 15:32
      1 | 8

      • bae99 
        Ну Крот жжешь! Стразы...
        07.02.2017 15:46
        0 | 4

  • Хычник_Ёж 
    Круто! Сделанного не видно рейтинг растет!
    07.02.2017 15:49
    0 | 6

    • Paul_Moriarty 
      А если рейтинг растет и так, зачем что-то делать?
      07.02.2017 15:57
      0 | 4

  • romflyag 
    Только не понятно на основе чего растёт данный "рейтинг". Какие критерии. Ну например губернатор бы создал 1000 рабочих мест в городе или области. Или з/пл воспитателей детского сада стала бы вдвое больше. Вот такие критерии можно было публично заявлять и ни каких гавноэкспертов не нужно было бы подключать. А то "закрытое анкетирование" и не по понятным показателям оценивают.  
По факту каких либо изменений в лучшую сторону нет, от слова совсем, а рейтинг есть.
    07.02.2017 16:04
    0 | 9

  • RSERG 
    Если у нас при всех тверских безобразиях рейтинг на 8-м месте, то я даже не представляю какие безобразия творятся у тех кто в  последних рядах.
    07.02.2017 16:04
    0 | 10

  • zilberman 
    Любому жителю Твери сразу ясно, что рейтинг честный и беспристрастный.  Зря он что ли старался готовя все лето Тверь и область к отопительному сезону ? Каждый мог наблюдать собственными глазами, как Тверь готовилась к отопительному сезону и как его прошла. Таких достижений не припомнить за последние 25 лет. 

Даже слепому видно, как ситуация с общественным транспортом в городе улучшается. Множество новых комфортабельных автобусов и трамваев появились на дорогах к радости жителей. Грязные и страшные маршрутки грубо нарушающие ПДД по 5 раз на километр пробега ушли в темное и страшное прошлое.

Жители Москвы массово продают элитное жилье на Тверской и перебираются из грязной и перегруженной столицы вечно стоящей в пробках - в чистую, светлую, и благоустроенную Тверь.

Тверичане единогласно выдвигают великого вождя, солнцеликого генералиссимуса ГИБДД, и славного сына нашего Отечества, в президенты России !
    07.02.2017 16:32
    0 | 11

  • buch 
    - Вы улучшения жизни в тверской области видите?
- Нет.
- И я не вижу. А имиджевый рейтинг растет! Сюжет...
    07.02.2017 16:36
    0 | 7

  • Jailbreak 
    Когда реальных выборов нет, твой политический вес измеряется такими вот рейтингами. Все решает дружба с вожаком или с высокоранговыми самцами, его приближенными. Вот такая у нас демократия. А тут дружба с Самим Игорем Ивановичем. Это вам не какой-то Дима Анатольевич. Естественно, твой рейтинг до небес будет ползти, пока в 146% не упрется.
    07.02.2017 16:41
    0 | 6

  • aldan 
    Очередной заказ типа: Ситуацию в личной жизни положительно оценили 72% опрошенных, а ситуацию в стране – более половины респондентов, положительную динамику показал и индекс социальных ожиданий, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Непростой во многих отношениях 2016 год завершился для большинства россиян на оптимистичной ноте" прокомментировал результаты исследования руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ Степан Львов на сайте организации.
Почем ныне имидж губернатора.
    07.02.2017 17:27
    0 | 5

  • sad 
    может по обещаниям рейтинг?) пока за другое что не тянет..
    07.02.2017 17:30
    0 | 4

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Если рейтинг не будет расти 
То случится беда с Игоряхой 
И поступит ему из Москвы 
Предписанье уё.....ь на ...
    07.02.2017 18:24
    0 | 4
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