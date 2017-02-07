В Тверской области женщина порезала молодого любовника

О случившемся в правоохранительные органы сообщили врачи. Медработники рассказали, что в больницу поступил 28-летний мужчина с ножевым ранением. Его доставили из частного дома в поселке Лубеньковский Удомельского района в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что пострадавший распивал спиртные напитки вместе со своей 36-летней сожительницей. Во время застолья между ними произошла ссора. Женщина взяла нож и ударила им своего любовника.

Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».