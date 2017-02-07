«Тверь Водоканал» ведет плановый ремонт коллектора на Староворобьевской улице

Специалисты «Тверь Водоканал» ведут работы по ремонту коллектора на улице Староворобьевской. В ходе работ планируется заменить 14 метров трубопровода диаметром 200 мм. Реконструкция участка проводится открытом способом - разрыли траншею. Возле места ремонта выставлены все необходимые ограждения.

- Коллектор находится на достаточно большой глубине залегания. Также работы осложняют неблагоприятные погодные условия. Но мы располагаем необходимой техникой и специалистами, чтобы качественно выполнить замену, - отметил директор по производственному обслуживанию ООО «Тверь Водоканал» Александр Тихонов.

На время выполнения работ по ремонту коллектора смонтирована временная перекачка, которая позволяет осуществлять водоотведение в полном объеме без ограничения услуги - для жителей близлежащих домов и расположенных рядом социальных объектов.