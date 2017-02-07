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«Тверь Водоканал» ведет плановый ремонт коллектора на Староворобьевской улице

«Тверь Водоканал» ведет плановый ремонт коллектора на Староворобьевской улице - ТИА
07 Февраля 2017 14:36
Автор: TIA

Фоторепортаж

Специалисты «Тверь Водоканал» ведут работы по ремонту коллектора на улице Староворобьевской. В ходе работ  планируется   заменить 14 метров  трубопровода диаметром 200 мм. Реконструкция участка проводится открытом способом -  разрыли траншею. Возле места ремонта выставлены все необходимые ограждения.

- Коллектор находится на достаточно большой глубине залегания. Также работы осложняют  неблагоприятные погодные условия. Но мы располагаем необходимой техникой и специалистами, чтобы качественно выполнить замену, - отметил директор по производственному обслуживанию ООО «Тверь Водоканал» Александр Тихонов.

На время выполнения работ по ремонту коллектора смонтирована временная перекачка, которая позволяет осуществлять водоотведение в полном объеме без ограничения услуги - для жителей близлежащих домов и  расположенных рядом социальных объектов.

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Метки: «тверь водоканал» ремонт коллектора на Староворобьевской улице
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Комментарии (1)

  • protivvsex 
    -27!?  Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 6 ,57

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2235116.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
    07.02.2017 14:45
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