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В Правительстве Тверской области кадровые перестановки

В Правительстве Тверской области кадровые перестановки - ТИА
07 Февраля 2017 12:27
Автор: TIA

О новых кадровых назначениях сообщил губернатор Игорь Руденя 7 февраля на заседании Правительства Тверской области.

Руководителем Региональной энергетической комиссии стала Татьяна Жарлицына (ранее занимала должность заместителя начальника РЭК). До нее этот пост занимал с приставкой «и.о.» Евгений Никитин.

Татьяна Жарлицына окончила Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР по специальности «Планирование промышленности». С 1995 года работала в сфере ЖКХ Кувшиновского района. В 2002-2011 занимала различные должности в Региональной энергетической комиссии Тверской области, затем была заместителем генерального директора ОАО «Газпромтеплоэнерго» г. Твери. С октября 2016 года являлась заместителем начальника Региональной энергетической комиссии

Назначен и новый глава областного спорткомитета. Им стал Андрей Решетов, заместитель директора ГБУ Тверской области ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» по общим вопросам, заместитель руководителя Федерации гребли Тверской области.

А комитет по делам культуры возглавила Ирина Репина, которая сменила на этом посту Елену Шевченко. Ранее Репина была начальником отдела сохранения и популяризации культурного наследия в том же комитете.

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Метки: правительство тверской области кадровые перестановки кадровые назначения
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Комментарии (7)

  • protivvsex 
    фамилии, прям в рассказ просятся.
    07.02.2017 12:43
    0 | 3

    • peshehod 
      У всех назначенцев в фамилии есть буква Р. Вот он, залог удачной карьеры!)
      07.02.2017 12:59
      0 | 6

  • velmot1331 
    Решетов "перепрыгнул" сразу высокую планку. Без допинга не обошлось...
    07.02.2017 13:04
    2 | 7

    • peshehod 
      Орден моченосцев пособил?))
      07.02.2017 13:28
      0 | 2

    • Добрая Мышь 
      не трогай Андрюху! вот кто действительно молодец, надеюсь с его приходом много изменится в спорте в лучшую сторону!
      07.02.2017 13:42
      0 | 3

      • Naum 
        Решетов вроде адекватный, пару раз с ним встречался, может и правда что то к лучшему изменится.
        07.02.2017 13:50
        0 | 3

  • aldan 
    А как друзья вы не садитесь..........
    07.02.2017 13:56
    1 | 2
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