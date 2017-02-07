В Правительстве Тверской области кадровые перестановки

О новых кадровых назначениях сообщил губернатор Игорь Руденя 7 февраля на заседании Правительства Тверской области.

Руководителем Региональной энергетической комиссии стала Татьяна Жарлицына (ранее занимала должность заместителя начальника РЭК). До нее этот пост занимал с приставкой «и.о.» Евгений Никитин.

Татьяна Жарлицына окончила Киргизский государственный университет им. 50-летия СССР по специальности «Планирование промышленности». С 1995 года работала в сфере ЖКХ Кувшиновского района. В 2002-2011 занимала различные должности в Региональной энергетической комиссии Тверской области, затем была заместителем генерального директора ОАО «Газпромтеплоэнерго» г. Твери. С октября 2016 года являлась заместителем начальника Региональной энергетической комиссии

Назначен и новый глава областного спорткомитета. Им стал Андрей Решетов, заместитель директора ГБУ Тверской области ЦСП «Школа высшего спортивного мастерства» по общим вопросам, заместитель руководителя Федерации гребли Тверской области.

А комитет по делам культуры возглавила Ирина Репина, которая сменила на этом посту Елену Шевченко. Ранее Репина была начальником отдела сохранения и популяризации культурного наследия в том же комитете.