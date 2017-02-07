В Твери водитель «Ауди», устроивший ДТП с мотоциклом, приговорен к ограничению свободы

27-летний мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
В Твери 8 августа около 22.13 на Волоколамском проспекте 27-летний водитель, управляя автомобилем «Audi A6», при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу мотоциклу «Honda CBR600RR», под управлением 30-летнего водителя. Он ехал во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель мотоцикла получил тяжелые травмы.
Водитель Audi осужден к ограничению свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а также ему запрещено управлять транспортными средствами полтора года.
Мужчине нельзя изменять постоянное место жительства, покидать место жительства в период с 23.00 часов до 05.00 часов следующего дня, а также выезжать за пределы муниципального образования без согласия уголовно-исполнительной инспекции, куда он обязан являться на регистрацию 1 раз в месяц.
Также суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
В судебном заседании водитель Audi свою вину признал, сообщает пресс-служба Центрального районного суда Твери.
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BARBAdos
07.02.2017 11:54
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