В Тверской области москвич приставил нож и угрожал убить двух малолетних детей

31-летний житель Москвы признан виновным в совершении преступления, которое квалифицируется, как угроза убийством.
Установлено, что 11 июля прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убить двух малолетних детей, своих племянников. К груди одного из них он приставил нож.
Мировой суд признал москвича виновным и назначил ему наказание в виде 8 месяцев условно, с испытательным сроком 6 месяцев.
Как сообщает прокуратура Тверской области, изначально участковый уполномоченный Спировского отделения полиции МО «Вышневолоцкий» по результатам процессуальной проверки вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Но прокуратура отменила данное постановление, и дело все-таки было возбуждено.
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Whois
07.02.2017 12:32
0
|
0