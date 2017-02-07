В Твери осудили бывшего сотрудника полиции, который торговал патронами

В ходе судебного расследования установлено, что в декабре 2015 года подсудимый приобрел в одном из оружейных магазинов города 80 патронов к нарезному оружию. Он перевез их на своем автомобиле к себе на работу, где продал их мужчине, получив 2000 рублей.
Центральным районным судом Твери по уголовному делу вынесен обвинительный приговор, которым осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года
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Комментарии (2)
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Whois
07.02.2017 12:33
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maxxx72
07.02.2017 13:55
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