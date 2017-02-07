В Тверской области 19-летний водитель устроил лобовое ДТП

ДТП произошло днём 6 февраля в Зубцовском районе.
Около 12.45 в посёлке Княжьи горы 19-летний водитель «KIA SPECTRA» на закруглении дороги вправо столкнулся с приближавшимся по встречке «ВАЗ-11113».
В ДТП, как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тверской области, пострадала 58-летняя женщина-пассажир «Оки», она сама обратилась в медицинское учреждение.
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07.02.2017 14:44
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