В Тверской области 19-летний водитель устроил лобовое ДТП

ДТП произошло днём 6 февраля в Зубцовском районе.

Около 12.45 в посёлке Княжьи горы 19-летний водитель «KIA SPECTRA» на закруглении дороги вправо столкнулся с приближавшимся по встречке «ВАЗ-11113».

В ДТП, как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тверской области, пострадала 58-летняя женщина-пассажир «Оки», она сама обратилась в медицинское учреждение.