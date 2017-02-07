В Твери подожгли магазин

7 февраля в 01:42 поступило сообщение о пожаре в Твери. На ул. Зинаиды Коноплянниковой загорелся магазин.

Как сообщает УМЧС России по Тверской области, огонь уничтожил внутреннюю отделку в торговом помещении на площади 9 кв. м. Причиной возгорания стал поджог.

Ликвидировать пожар удалось к 2 часам ночи.