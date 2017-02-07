В Твери подожгли магазин

7 февраля в 01:42 поступило сообщение о пожаре в Твери. На ул. Зинаиды Коноплянниковой загорелся магазин.
Как сообщает УМЧС России по Тверской области, огонь уничтожил внутреннюю отделку в торговом помещении на площади 9 кв. м. Причиной возгорания стал поджог.
Ликвидировать пожар удалось к 2 часам ночи.
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