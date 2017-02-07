Тариф в системе "Платон" вырастет с апреля

Еще два месяца водители грузовиков будут платить по 1,53 рубля за километр, но потом цена вырастет в два раза.

Как говорится в постановлении правительства РФ, стоимость проезда грузовиков по федеральным дорогам в рамках системы "Платон" вырастет с 15 апреля 2017 года. И составит 3,06 рубля.

Существенного влияния на цены перевозимых товаров это не окажет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова: «Транспортная составляющая для товаров не превышает 4-7 процентов. А "Платон" даже при тарифе 3,06 рубля - это максимум десятая часть от всей этой составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек в цене товаров».

Также, по словам министра, в следующий раз тарифы будут пересматривать только в середине 2018 года.