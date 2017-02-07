tvernews.ru
07 февраля Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Тариф в системе "Платон" вырастет с апреля

Тариф в системе "Платон" вырастет с апреля - ТИА
07 Февраля 2017 09:17
Автор: TIA

Еще два месяца водители грузовиков будут платить по 1,53 рубля за километр, но потом цена вырастет в два раза.

Как говорится в постановлении правительства РФ, стоимость проезда грузовиков по федеральным дорогам в рамках системы "Платон" вырастет с 15 апреля 2017 года. И составит 3,06 рубля.

Существенного влияния на цены перевозимых товаров это не окажет, сообщает «Российская газета» со ссылкой на  министра транспорта Максима Соколова: «Транспортная составляющая для товаров не превышает 4-7 процентов. А "Платон" даже при тарифе 3,06 рубля - это максимум десятая часть от всей этой составляющей. Получаются доли процента, или несколько копеек в цене товаров».

Также, по словам министра, в следующий раз тарифы будут пересматривать только в середине 2018 года.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: система Платон платон вырастут тарифы минтранс
Смотрите также:
Комментарии (17)

  • uabumoderoff 
    Какой то мелочный министр.Ну раз доли процента,так не бери вообще!
    07.02.2017 09:30
    0 | 14

  • Судья 
    Хакерам взломать систему кажется не удалось,жаль
    07.02.2017 09:36
    0 | 8

    • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
      Да никто их не ломал. Сами рукожопых прогеров наняли за копейки, Вот у них все и глючит. А виноваты хакеры, конечно.
      07.02.2017 09:55
      0 | 7

  • ArT1986 
    Ждем, когда Министр здравоохранения попросит меньше людей дышать и платить по рублю за каждый лишний вдох.
    07.02.2017 09:37
    0 | 14

    • Судья 
      Сделают! Счетчики на горло поставят и будем платить за вздохи и глотки!!!
      07.02.2017 10:45
      0 | 7

  • Судья 
    Значит и цены опять скаканут ,а будут говорить что все дешевеет
    07.02.2017 09:38
    0 | 14

  • bae99 
    Мост надо достраивать...
Арсенал ракетами пополнять...
К выборам готовиться...
    07.02.2017 09:40
    0 | 7

  • protivvsex 
    тихо, тихо - жрут.
    07.02.2017 09:44
    0 | 10

    • tourist 
      И никогда не нажрутся. Если не остановить.
      07.02.2017 09:47
      0 | 14

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Все уши прожужали уже. Понятно, в апреле. Лучше скажите-
"Средства ... будут направлены на обеспечение поддержания автомобильных дорог, финансирование строительно-ремонтных работ и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры" (с)platon.ru
Сроки? Не в этой жизни, я верно понимаю?
    07.02.2017 09:52
    0 | 7

  • kudimov 
    "...по словам министра, в следующий раз тарифы будут пересматривать только в середине 2018 года."
Министр это мог бы и не говорить. Знамо... плавали... Поднимут после выборов Президента, не раньше.
    07.02.2017 09:54
    0 | 7

  • ksuha1797 
    все не нажрутся скоты то то рожи в зомбоящик не влезает
    07.02.2017 10:40
    0 | 7

  • Moon_Orchid 
    "Проблема России не в том, что она не может накормить бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться" (с)
    07.02.2017 11:34
    0 | 8

  • abeltv 
    А к 2018 году сделают "Платон" для всех автомашин, автобусов и мотоциклов (в программе есть эти транспортные средства), и не только по федеральным трассам, а и по местным дорогам и даже грунтовкам! Другого варианта прокормить ненасытных чиновников, которые только и голосуют на всевозможных выборах, не будет.
Напомню дату 1917, а сейчас 2017 год - похоже история правда повторяется.... когда верхи не могут, а низы не хотят...
    07.02.2017 13:29
    0 | 2

  • peshehod 
    Песня Ротенберга: "Я так хотел бы опираться о Платон..."
    07.02.2017 13:43
    0 | 2

  • id1Ray 
    @Существенного влияния на цены перевозимых товаров это не окажет@
а это смотря что возить, и окажет еще как окажет. Ведь чтобы что-то произвести сырье/комплектующие тоже привезти надо, и в итоге конечной цене этот платон будет вложен несколько раз.
Пусть лучше расскажут почему по сути сбор налога был отдан безконкурсно вротербергу, очень солидную часть которого оно кладет себе в карман?
    07.02.2017 13:52
    0 | 3

  • Whois 
    Существенного влияния на цены перевозимых товаров это не окажет - видимо меня плохо учили, раз не понимаю, как это.
Хотя в европах изменение цен на 2-3% уже повод для недовольства. У нас меньше 50% - фигня, не существенно.
    07.02.2017 14:04
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

2017-02-06 18:54
93

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
88

Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

2017-02-06 11:23
77

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
69

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
67

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

Один дворник в бордовой форме со снегоуборщиком заменяет четверых в Твери

2017-02-01 11:30
59

К вопросу о сроках проведения МРТ

2017-02-02 10:57
49

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100