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К 350-летию обретения мощей Нила Столобенского в Осташковском районе отремонтируют дороги и обустроят лагерь для паломников

06 Февраля 2017 20:05
Автор: TIA

 Ко дню празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского планируют привести в порядок дороги к обители и к истоку Волги. Об этом было заявлено 6 февраля на совещании в Правительстве Тверской области при участии губернатора Игоря Рудени и митрополита Виктора.

На совещании представили план мероприятий по подготовке к празднованию. В него, в числе прочих, включен вопрос восстановления дорог, ведущих к святыням. Главными объектами посещения в июне станут Нило-Столобенская пустынь, исток Волги, город Осташков.

В программу ремонта включены дороги до монастыря общей протяженностью 20 км. Также планируется привести в порядок трассу от Осташкова до Волговерховья. Сейчас ведется ее обследование, определение участков, требующих ремонта.

Один из ключевых вопросов подготовки – размещение паломников. Рядом с Нило-Столобенской пустынью, на берегу Селигера, планируется организовать палаточный лагерь, обеспечить необходимую для проживания инфраструктуру, питание.

На совещании обсуждалась также доставка паломнических групп. Добраться до Нило-Столобенской пустыни можно будет на автотранспорте и по воде. 

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Метки: нило-столобенская пустынь митрополит тверской и кашинский виктор губернатор Игорь Руденя
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Комментарии (1)

  • ЧЕПАЕВ 
    На пустошь эту, мне с большой колокольни....
А вот что часть дороги на Вогло  получше будет это оч хорошо
    06.02.2017 21:41
    0 | 0
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