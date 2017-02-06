В Тверской области на трассах в рамках программы туристической навигации установят "культурные "знаки

В Оленинском районе возле федеральной трассы М-9 может быть обустроена торгово-сервисная площадка, где местные производители смогут представлять и реализовывать свою продукцию. Вопрос обсуждали 6 февраля на оперативном совещании Правительства Тверской области.

Площадка может быть организована в районе дорожной развязки на Оленино. Здесь сделано качественное освещение, есть инфраструктура. Минэкономразвития Тверской области поручено проработать вопрос по формированию такого участка.

В Тверской области на федеральных трассах М-9, М-10, М-11 также планируют установить информационные знаки, которые будут указывать на культурные и исторические объекты, расположенные неподалеку.