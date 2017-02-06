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Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

06 Февраля 2017 18:54
Автор: TIA

Наша известная землячка, трёхкратная чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова на днях стала мамой. Если точнее, то первенца она родила 2 февраля. Об этом сообщает Федерация дартс Тверской области в соцсетях: "Согласно очень осведомленному источнику, 02.02.2017 родился Джозеф Мартин. Поздравляем Анастасию и Тони, желаем малышу и родителям крепкого здоровья и счастливой судьбы!!!".

Анастасия замужем за англичанином - дартсменом Тони Мартином. Супруги живут в Великобритании. Она хотя напрямую и не пишет, но косвенно сообщает, например, в www.instagram.com о ребёнке. Так, Настя говорит о том, что наслаждается отпуском со своими мальчиками, что пришло время кормления, потому что кое-кто проголодался, а также благодарит всех за добрые пожелания.

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Метки: анастасия добромыслова дартс
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Комментарии (2)

  • Dobry кrtek 
    Это хорошо, коли родила успешно и от мужа. ) Одно "но", я к таким землякам отношусь равнодушно ( и они ко мне тоже, естественно ). Почему-то все эти "ковальчуки, добромысловы и прочие клишины" всеми силами валят не только с малой родины, но и с большой. Уважаю только тех земляков-россиян, которые покинули Родину по серьёзным мотивам ( политическое преследование, угроза жизни, война и пр. и всегда хотели вернуться домой, до самой смерти, вспомните офицеров Белой армии ) , а не в погоне за славой, баблом и иноземными женихами. Одно слово, птицы перелётные. Ничего плохого в этом нет, по понятиям обывателя, но и сообщать о каждом их пуке или чихе смысла не вижу. Это моё мнение, а не "камень в огород" ТИА.)
    06.02.2017 19:22
    2 | 2

  • Лена (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/119830888533751/) 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
    06.02.2017 19:46
    0 | 0
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