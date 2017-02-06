Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

Наша известная землячка, трёхкратная чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова на днях стала мамой. Если точнее, то первенца она родила 2 февраля. Об этом сообщает Федерация дартс Тверской области в соцсетях: "Согласно очень осведомленному источнику, 02.02.2017 родился Джозеф Мартин. Поздравляем Анастасию и Тони, желаем малышу и родителям крепкого здоровья и счастливой судьбы!!!".
Анастасия замужем за англичанином - дартсменом Тони Мартином. Супруги живут в Великобритании. Она хотя напрямую и не пишет, но косвенно сообщает, например, в www.instagram.com о ребёнке. Так, Настя говорит о том, что наслаждается отпуском со своими мальчиками, что пришло время кормления, потому что кое-кто проголодался, а также благодарит всех за добрые пожелания.
Комментарии (2)
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Лена
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06.02.2017 19:46
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