Чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова родила сына Джозефа

Наша известная землячка, трёхкратная чемпионка мира по дартсу Анастасия Добромыслова на днях стала мамой. Если точнее, то первенца она родила 2 февраля. Об этом сообщает Федерация дартс Тверской области в соцсетях: "Согласно очень осведомленному источнику, 02.02.2017 родился Джозеф Мартин. Поздравляем Анастасию и Тони, желаем малышу и родителям крепкого здоровья и счастливой судьбы!!!".

Анастасия замужем за англичанином - дартсменом Тони Мартином. Супруги живут в Великобритании. Она хотя напрямую и не пишет, но косвенно сообщает, например, в www.instagram.com о ребёнке. Так, Настя говорит о том, что наслаждается отпуском со своими мальчиками, что пришло время кормления, потому что кое-кто проголодался, а также благодарит всех за добрые пожелания.