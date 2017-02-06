На Калининской АЭС стартовала миссия технической поддержки ВАО АЭС по вопросам охраны труда

6 февраля на Калининской АЭС стартовала миссия технической поддержки Всемирной ассоциации операторов атомных станций (ВАО АЭС) по теме - «Роль обходов рабочих мест руководителями в повышении уровня охраны труда. Эффективность. Основные показатели».

Главной целью миссии является оказание технической поддержки АЭС для решения производственных вопросов и повышения безопасности и надежности путем сравнения деятельности по охране труда, осуществляемой на атомной станции, с лучшими мировыми практиками.

В миссии на Калининской АЭС принимают участие эксперты из России и Украины. Она проводится по запросу предприятия в рамках программы технической поддержки и обмена информацией ВАО АЭС и в соответствии с утвержденным планом взаимодействия между Калининской АЭС и Московским центром ВАО.

- Миссия технической поддержки, в которой мы принимаем участие, – это помощь предприятию, независимая оценка системы охраны труда в части обходов рабочих мест, возможность поделиться своим опытом и познакомиться с вашими лучшими практиками. Уверен, что у нас состоится открытый диалог, - отметил советник ВАО АЭС-МЦ Олег Семененко на стартовом совещании.

Миссия будет проходить в течение пяти дней в формате ассист-визита. Эксперты посетят технологические помещения и здания энергоблока №3, проведут интервью с персоналом, после чего выполнят оценку работы станции по выбранному направлению.

В программе пребывания также запланировано представление экспертами презентаций, отражающих состояние дел по рассматриваемой тематике на своих предприятиях. Все факты, собранные экспертами в процессе работы, будут предоставлены Калининской АЭС в форме отчета.

Миссия технической поддержки также станет подготовительным этапом к предстоящей в 2019 году миссии OSART.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС.