В Пролетарском районе Твери завершён ремонт теплотрассы

6 февраля, в 16:50 были завершены работы по устранению повреждения на разводящих сетях на улице Ржевская. Напомним, что повреждение теплотрассы выявили около 13 часов 6 февраля. Бригады ООО «Тверская генерация» приступили к ремонту, но на период ликвидации порыва в ряде жилых домов по улицам Бобкова, Кирова, Маршала Будённого и Ржевской были временно отключены отопление и горячее водоснабжение. В 16:50 ремонтные работы закончили и начали заполнять систему теплоносителем, а также возобновили подачу горячей воды и тепла в дома. Сообщает Управление информации

администрации города Твери.