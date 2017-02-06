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В Пролетарском районе Твери завершён ремонт теплотрассы

06 Февраля 2017 17:59
Автор: TIA

6 февраля, в 16:50 были завершены работы по устранению повреждения на разводящих сетях на улице Ржевская. Напомним, что повреждение теплотрассы выявили около 13 часов 6 февраля. Бригады ООО «Тверская генерация» приступили к ремонту, но на период ликвидации порыва в ряде жилых домов по улицам Бобкова, Кирова, Маршала Будённого и Ржевской были временно отключены отопление и горячее водоснабжение. В 16:50 ремонтные работы закончили и начали заполнять систему теплоносителем, а также возобновили подачу горячей воды и тепла в дома. Сообщает Управление информации
администрации города Твери.

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Метки: тверская генерация порыв порыв на теплосетях отключение отопления авария не сетях ул. Ржевская
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