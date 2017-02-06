"Открытая Россия" создала региональное отделение в Твери

Учредительную конференцию, в которой приняли участие около 40 человек, проводили в условиях секретности, чтобы не было провокаций, сообщает www.rosbalt.ru. Участники выбрали состав регионального совета - 7 человек, а председателем стал Артем Важенков.
По окончании мероприятия проводилось первое заседание регионального отделения, дискуссия на котором велась и о муниципальных выборах 2017 года. В рамках одного из общероссийских проектов организация планирует подготовить кандидатов для участия в муниципальных выборах в Тверскую горДуму, которые пройдут осенью 2017 года.
При этом речь не идет о прямой финансовой помощи — организация поможет с экспертами, юристами, политтехнологами, вплоть до дизайнерской разработки агитационных материалов. В 2017 году кандидаты не обязаны заявлять о сотрудничестве с «Открытой Россией» — в отличие от 2016 года, когда политик, который хотел получить помощь от организации Михаила Ходорковского, должен был открыто об этом заявить, пишет РБК.
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