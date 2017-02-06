В Тверской области 23-летняя женщина зарезала своего мужа

По версии следствия, 5 февраля 2017 года вечером 23-летняя женщина вместе с мужем была дома в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Супруги поссорились, и женщина ударила своего 28-летнего мужа кухонным ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.

Следственный комитет РФ по Тверской области возбуждил уголовное по статье "Убийство". Сейчас правоохранительные органы готовят материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебная экспертиза.