Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

В редакцию ТИА обратилась жительница микрорайона Южный Анна и рассказала о том, как её семья чуть не сошла с ума, пройдя за день все круги ада, а ребёнку едва не отменили срочную операцию. Виной тому – обыкновенные стандартные анализы в бесплатной поликлинике.

У Анны два пятилетних близнеца. Оба готовились к срочной операции по удалению аденоидов и сдавали необходимые анализы. Операция была назначена на 6 февраля. А в пятницу маме сообщили, что у одного из близнецов гепатит С.

- Что испытала наша семья, даже рассказать сложно. Мы с мужем доноры, дети только в середине января лежали в больнице, и всё было с анализами в порядке. А тут такой диагноз в лоб.

Как рассказала Анна, анализы близнецы сдавали в поликлинике № 2 в Южном, а проводят исследования в лаборатории 6-й городской больницы (поликлиника №1). При этом результаты маме не давали, потому что "забыли отправить".

- Когда я прибежала за анализами, мне рассказали, что это точный диагноз – у моего сына гепатит С. Пытались найти причину во мне – якобы я инфицирована, в муже, в стоматологе. Все причины отпали, потому что мы – постоянные доноры, а у стоматолога были год назад. Уверяли, что проверили кровь два раза и оба показали положительный результат. Без вариантов, в общем. И напоследок сказали, что если уж мы такие «неверующие», можно сдать анализ ещё раз. Но есть ли толк в этом?

Анна позвонила врачу, который должен был делать детям операцию. Он ответил, что в таком случае операция откладывается. А она срочная – аденоиды третьей степени, ребенок задыхается ночью, кислород не попадает в мозг.

Врач-инфекционист, который «вёл» близнецов, сказал, что гепатита у ребенка быть не может и посоветовал сдать анализы в независимой лаборатории:

- Сломя голову мы побежали в платную клинику. Естественно, результат отрицательный. Операция прошла успешно, но то, что мы пережили из-за этих «точных» бесплатных анализов – словами не передать. Вся семья на ушах стояла. Я понимаю, что ошибки в анализах всегда возможны. Ну и посоветовали бы пересдать, а не искали виноватых среди нас и утверждали с пеной у рта, что у моего сына гепатит С.

Анна рассказала, что это не первый случай, когда бесплатные анализы врут. Год назад её второй сын серьёзно заболел. Лечили от ОРВИ, а подозрение было на мононуклеоз. Анализы в бесплатной поликлинике показали, что ребенок здоров. А на следующий день, когда сыну стало хуже, поехали в ДОКБ и сдали срочные платные анализы. В крови ребенка обнаружили большое количество мононуклеаров. Диагноз - мононуклеоз.

- Ну как так можно: здоровому ребенку ставят такой страшный диагноз, а больному говорят, что он здоров? Почему бесплатные анализы в государственных поликлиниках надо перепроверять платно, чтобы помочь ребёнку? На кону здоровье и жизнь детей, а отношение к этому мягко говоря наплевательское.