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Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров

Бесплатные анализы и круги ада: в тверской поликлинике у здорового ребенка нашли гепатит С, а серьёзно больному сказали, что здоров - ТИА
06 Февраля 2017 16:50
Автор: TIA

В редакцию ТИА обратилась жительница микрорайона Южный Анна и рассказала о том, как её семья чуть не сошла с ума, пройдя за день все круги ада, а ребёнку едва не отменили срочную операцию. Виной тому – обыкновенные стандартные анализы в бесплатной поликлинике. 

У Анны два пятилетних близнеца. Оба готовились к срочной операции по удалению аденоидов и сдавали необходимые анализы. Операция была назначена на 6 февраля. А в пятницу маме сообщили, что у одного из близнецов гепатит С.

- Что испытала наша семья, даже рассказать сложно. Мы с мужем доноры, дети только в середине января лежали в больнице, и всё было с анализами в порядке. А тут такой диагноз в лоб.

Как рассказала Анна, анализы близнецы сдавали в поликлинике № 2 в Южном, а проводят исследования в лаборатории 6-й городской больницы (поликлиника №1). При этом результаты маме не давали, потому что "забыли отправить".

- Когда я прибежала за анализами, мне рассказали, что это точный диагноз – у моего сына гепатит С. Пытались найти причину во мне – якобы я инфицирована, в муже, в стоматологе. Все причины отпали, потому что мы – постоянные доноры, а у стоматолога были год назад. Уверяли, что проверили кровь два раза и оба показали положительный результат. Без вариантов, в общем. И напоследок сказали, что если уж мы такие «неверующие», можно сдать анализ ещё раз. Но есть ли толк в этом?

Анна позвонила врачу, который должен был делать детям операцию. Он ответил, что в таком случае операция откладывается. А она срочная – аденоиды третьей степени, ребенок задыхается ночью, кислород не попадает в мозг.

Врач-инфекционист, который «вёл» близнецов, сказал, что гепатита у ребенка быть не может и посоветовал сдать анализы в независимой лаборатории:

- Сломя голову мы побежали в платную клинику. Естественно, результат отрицательный. Операция прошла успешно, но то, что мы пережили из-за этих «точных» бесплатных анализов – словами не передать. Вся семья на ушах стояла. Я понимаю, что ошибки в анализах всегда возможны. Ну и посоветовали бы пересдать, а не искали виноватых среди нас и утверждали с пеной у рта, что у моего сына гепатит С.

Анна рассказала, что это не первый случай, когда бесплатные анализы врут. Год назад её второй сын серьёзно заболел. Лечили от ОРВИ, а подозрение было на мононуклеоз. Анализы в бесплатной поликлинике показали, что ребенок здоров. А на следующий день, когда сыну стало хуже, поехали в ДОКБ и сдали срочные платные анализы. В крови ребенка обнаружили большое количество мононуклеаров. Диагноз - мононуклеоз.

- Ну как так можно: здоровому ребенку ставят такой страшный диагноз, а больному говорят, что он здоров? Почему бесплатные анализы в государственных поликлиниках надо перепроверять платно, чтобы помочь ребёнку? На кону здоровье и жизнь детей, а отношение к этому мягко говоря наплевательское.  

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Метки: письмо в редакцию бесплатные анализы в твери мононуклеоз анализы детям в твери
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Комментарии (14)

  • BARBAdos 
    ппц, да уж, вам не позавидуешь...
    06.02.2017 16:55
    1 | 8

    • infist 
      Людям высасывающим такие истории из пальца? Или тем кто копирует изменяя детали всю эту херню из жж, пикабу и прочих фишек? Да, тяжела их жизнь.
      06.02.2017 17:03
      6 | 4

      • Лена (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/119830888533751/) 
        вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
        06.02.2017 19:46
        0 | 0

  • Proletary 
    В этой новости все прекрасно - от срочной операции по удалению аденоидов, до гепатита которого не может быть у ребенка. Бред какой-то.
    06.02.2017 17:13
    5 | 2

  • lyolikus 
    Министра Здравоохранения оправдали.....
    06.02.2017 17:18
    0 | 3

  • Dobry кrtek 
    История похожа на "падение лифта" в том же Южном.
    06.02.2017 17:28
    3 | 6

  • romich 
    Срочная плановая операция - это блин шедевр.
    06.02.2017 17:35
    2 | 5

  • protivvsex 
    вообще вся реформа сводится к росту смертности, тут все хорошо кончилось. ;)
    06.02.2017 17:41
    0 | 1

  • kudimov 
    По поводу анализов - не думаю, что это система. скорее разовая редкая ошибка. А по поводу мононуклеоза, то была и у сына такая же история несколько лет назад. Участковая врач упорно ставила ОРЗ, имея на руках  анализы и зная симптомы. Еще и нас с женой обвиняя за сомнения, что мы типа нагнетаем и паникуем. В итоге, когда "гиря до пОлу дошла", врач скорой установил мононуклеоз, а в инфекционном отделении первой горбольницы это подтвердили.
    06.02.2017 17:48
    0 | 3

    • Proletary 
      Как может врач скорбной помощи подтвердить или опровергнуть диагноз, который ставится только на основании специфического анализа? Мононуклеоз, цитомегаловирусная инфекция и еще куча всякой дряни проходят под маской ОРЗ, один фиг лечить нечем, само проходит.
      06.02.2017 19:46
      0 | 0

  • TvereZ 
    Предлагаю поменять заголовок нофёзди:
"Кислород Не Попадает В Моск
или 
Как Мы Купили Нужный Результат Анализа" 
)))
    06.02.2017 18:45
    1 | 1

  • Змейка 
    2 года назад столкнулась с аналогичной ситуацией. Мне так же "диагностировали" гепатит С, а ребёнку сахар, который превышал показатели в 15 раз. Откуда? Что я пережила, врагу не пожелаю. Пересдача анализов, ожидание, куча потерянных нервов и море слез. Слава Богу, результаты оказались ошибочными, но элементарного извинения я даже не услышала.
    06.02.2017 19:18
    0 | 2

    • Proletary 
      Я как-то пытался понять, почему в дежурства разных лаборанток сахар крови, гемоглобин или калий могут колебаться в разы. Ответ был такой - за такую зарплату это лучшие сотрудницы из существующих.
      06.02.2017 19:51
      0 | 0

      • Dobry кrtek 
        Удивлён почему комментаторы не вспомнили о забытых в брюшной полости салфетках, простынях, кюретках и прочих железяках. Обычно эти примеры в комментах сопутствуют новостям о бесплатных докторишках, лаборантах и прочей шушеры.)
        06.02.2017 19:57
        0 | 0
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