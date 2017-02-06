В ряде жилых домов по улицам Бобкова, Кирова, Маршала Будённого и Ржевской до вечера не будет тепла и горячей воды

6 февраля около 13 часов выявлено повреждение на разводящих сетях на улице Ржевская. Бригады ООО «Тверская генерация» незамедлительно приступили к работам по локализации и устранению повреждения.
На период ремонта в ряде жилых домов по улицам Бобкова, Кирова, Маршала Будённого и Ржевской временно отключены теплоснабжение и горячее водоснабжение. Ремонтные работы производятся под постоянным контролем департамента ЖКХ администрации города. Возобновление подачи горячей воды и тепла в дома планируется не позднее 20 часов 6 февраля, сообщает Управление информации администрации города Твери
Комментарии (4)
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Судья
06.02.2017 16:44
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