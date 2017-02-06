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В ряде жилых домов по улицам Бобкова, Кирова, Маршала Будённого и Ржевской до вечера не будет тепла и горячей воды

06 Февраля 2017 16:00
Автор: TIA

 6 февраля около 13 часов выявлено повреждение на разводящих сетях на улице Ржевская. Бригады ООО «Тверская генерация» незамедлительно приступили к работам по локализации и устранению повреждения.

На период ремонта в ряде жилых домов по улицам Бобкова, Кирова, Маршала Будённого и Ржевской временно отключены теплоснабжение и горячее водоснабжение. Ремонтные работы производятся под постоянным контролем департамента ЖКХ администрации города. Возобновление подачи горячей воды и тепла в дома планируется не позднее 20 часов 6 февраля, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: нет воды и отопления тверская генерация
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Комментарии (4)

  • MikeH 
    Пора составлять карту и на ней отмечать улицы где уже не было тепла. 
Своеобразный аналог "Приготовиться ...."
    06.02.2017 16:10
    0 | 3

    • Лена (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/119830888533751/) 
      вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
      06.02.2017 19:46
      0 | 0

  • Paul_Moriarty 
    Сейчас проезжал по Ржевской. Классика жанра: выстроились мужики в рядок по краю ямы и глубокомысленно репы чешут, глядя вниз.
    06.02.2017 16:21
    0 | 3

  • Судья 
    как всегда вовремя
    06.02.2017 16:44
    0 | 2
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