В ряде жилых домов по улицам Бобкова, Кирова, Маршала Будённого и Ржевской до вечера не будет тепла и горячей воды

6 февраля около 13 часов выявлено повреждение на разводящих сетях на улице Ржевская. Бригады ООО «Тверская генерация» незамедлительно приступили к работам по локализации и устранению повреждения.

На период ремонта в ряде жилых домов по улицам Бобкова, Кирова, Маршала Будённого и Ржевской временно отключены теплоснабжение и горячее водоснабжение. Ремонтные работы производятся под постоянным контролем департамента ЖКХ администрации города. Возобновление подачи горячей воды и тепла в дома планируется не позднее 20 часов 6 февраля, сообщает Управление информации администрации города Твери