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Гости Торжка могут увидеть уникальную берестяную грамоту

06 Февраля 2017 15:39
Автор: TIA

 Выставочный зал Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке приглашает жителей и гостей города увидеть уникальный памятник письменности - новоторжскую берестяную грамоту. В каталоге найденных берестяных грамот она числится под номером 17. Однако, в отличие от подавляющего большинства берестяных документов, это не письмо и не деловая запись, а литературный текст.

Ее находка стала выдающимся событием не только для Торжка, но и для всей российской археологии и филологии. Грамота содержит литературный текст: "Мачехины же дети - это гордыня, непокорность, переченье, высокомерие, хула, клевета, злоумышление, гнев, вражда, пьянство, сатанинские игрища и всякое зло. А грязь - это клевета, хула, гнев, осуждение, переченье, ссора, драка, зависть, вражда, злопамятство, непокорность, злобность, злые помыслы, забавы со смехом и все игрища бесовские; также упивание, ростовщичество, грабеж, разбой, воровство, убийство, напускание порчи, поклеп, отравление, блуд, прелюбодеяние, колдовство".

Сообщает Торжок Любимый Город.

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Метки: берестяная грамота 17 берестяная грамота торжокская берестяная грамота
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Комментарии (4)

  • arcadi007 
    Почему без фото?
Год написания грамоты? 
Раскопки под руководством  академика А.А. Зализняк 2001 года в Торжке (тверская область) привели к пополнению коллекции средневековых берестяных документов. Грамота из бересты (длинна 55 см, ширина 9 см) содержит текст-извлечение из «Слова о премудрости» знаменитого проповедника XII в. Кирилла Туровского. Находка датируется примерно 1200 годом. Эта находка подтверждает тесные духовные и экономические  связи между Туровским и Тверским княжествами того периода. Между прочим, по современным дорогам, расстояние между Тверью и Туровом составляет 1200 км. А возможно, нечто большее связывало эти два города? Возможно, это были родственные связи племени туровцев-тиверцев.
    Прикрепленные изображения:
    06.02.2017 16:02
    0 | 5

    • Paul_Moriarty 
      С тиверцами вы слегка в направлении ошиблись. Ну как слегка? Градусов эдак на 180.
      06.02.2017 16:37
      0 | 1

      • Лена (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/119830888533751/) 
        вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
        06.02.2017 19:46
        0 | 0

  • Paul_Moriarty 
    Страх ведет к злости.
Злость ведет к ненависти.
Ненависть ведет к власти.
Власть разрывает цепи.
Пропусти свой страх сквозь себя.
Твоя ненависть сделает тебя сильным.
Истинная власть достигается лишь путем
испытания пределов своей злости,
выходящей без сопротивления.
Ярость выходит через злость без замедления.
Темная сторона Силы
таит невероятную власть.
Темная сторона сильнее светлой.
Слабые обречены.
    06.02.2017 16:24
    0 | 0
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