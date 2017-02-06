Гости Торжка могут увидеть уникальную берестяную грамоту

Выставочный зал Всероссийского историко-этнографического музея в Торжке приглашает жителей и гостей города увидеть уникальный памятник письменности - новоторжскую берестяную грамоту. В каталоге найденных берестяных грамот она числится под номером 17. Однако, в отличие от подавляющего большинства берестяных документов, это не письмо и не деловая запись, а литературный текст.

Ее находка стала выдающимся событием не только для Торжка, но и для всей российской археологии и филологии. Грамота содержит литературный текст: "Мачехины же дети - это гордыня, непокорность, переченье, высокомерие, хула, клевета, злоумышление, гнев, вражда, пьянство, сатанинские игрища и всякое зло. А грязь - это клевета, хула, гнев, осуждение, переченье, ссора, драка, зависть, вражда, злопамятство, непокорность, злобность, злые помыслы, забавы со смехом и все игрища бесовские; также упивание, ростовщичество, грабеж, разбой, воровство, убийство, напускание порчи, поклеп, отравление, блуд, прелюбодеяние, колдовство".

Сообщает Торжок Любимый Город.