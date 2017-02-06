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В новой "Минуте славы" приняла участие девочка Варя из города Конаково

06 Февраля 2017 14:23
Автор: TIA

Видео

4 февраля на Первом канале вышла программа 9 сезона шоу "Минута славы", в котором приняла участие жительница города Конаково 8-летняя Варя Ильина. Девочка выступила с цирковым номером в жанре эквилибр "Восточная сказка".  Несмотря на то, что члены жюри сказали, что выступление было замечательным и они в восторге, тем не менее все проголосовали "против", и Варвара покинула проект.

Жителей города, порадовавшихся за девочку, что ей всё-таки удалось получить пробиться в шоу, неприятно удивила реакция жюри, вернее то, как они объяснили своё решение. Сергей Юрский, правда, утешил девочку, сказав, что ей ещё рано бороться за славу и её победы - впереди. Владимир Позднер предостерёг родителей, сказав, чтобы они были осторожнее и не пускали детей на сцену в погоне за славой. Поскольку совсем необязательно, что из маленького вундеркинда потом вырастет что-то стоящее. Скорее наоборот - обычная посредственность.  И это жестоко - подвергать ребёнка такому испытанию. Рената Литвинова вообще предложила подарить Варе котёнка. А Сергей Светлаков только добавил, что участница получила свою минуту славы и аплодисменты.

Надо отдать должное ребёнку: если выступление девочки каждый оценит субъективно, то что касается самообладания, то тут Варе выдержки не занимать. Она достойно выслушала мнение членов жюри, возможно, даже не до конца понимая смысл речей, и ушла со сцены, улыбаясь. Расплакалась Варя только уже за кулисами, увидев родных.   

Видео смотреть с 11:53.

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Метки: минута славы минута салвы 2017 варя ильина
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