В Осташкове пожарные спасли 76-летнего мужчину

4 февраля вечером на пульт диспетчера Осташковского пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о пожаре в трехкомнатной квартире. На месте происшествия в одной из комнат спасатели нашли мужчину 1940 года рождения. Пенсионер лежал на полу.
Огнеборцы вытащили пострадавшего на свежий воздух и передали в руки врачей. С ожогами верхних дыхательных путей, шеи и лица он был доставлен в ЦРБ по Осташковскому району.
В результате пожара частично закопчены стены и обгорела мебель.
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