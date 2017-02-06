В Твери пропала 27-летняя девушка

В Твери пропала Людмила Андреевна Бурцева 1989 года рождения. 5 февраля она ушла из дома по улице Можайского в гипермаркет "Глобус" и пропала, сообщает Тверской волонтерский поисково-спасательный Отряд "Сова"

Девушка ростом около 170 см, худощавая, с волнистыми каштановыми волосами. Была одета в серую парку-пуховик чуть выше колен, на капюшоне темно-серая опушка.

Постоянно носит очки в коричневой оправе. Всем, кто видел эту девушку или знает что-либо о его местонахождении, просьба обращаться по телефонам (910)646-34-34 или 102.