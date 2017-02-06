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В Твери пропала 27-летняя девушка

В Твери пропала 27-летняя девушка - ТИА
06 Февраля 2017 13:53
Автор: TIA

Фоторепортаж

В Твери пропала Людмила Андреевна Бурцева 1989 года рождения. 5 февраля она ушла из дома по улице Можайского в гипермаркет "Глобус" и пропала, сообщает Тверской волонтерский поисково-спасательный Отряд "Сова"

Девушка ростом около 170 см, худощавая, с волнистыми каштановыми волосами. Была одета в серую парку-пуховик чуть выше колен, на капюшоне темно-серая опушка.

Постоянно носит очки в коричневой оправе. Всем, кто видел эту девушку или знает что-либо о его местонахождении, просьба обращаться по телефонам (910)646-34-34 или 102.

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Метки: пропала девушка в твери пропала девушка
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Комментарии (3)

  • Dobry кrtek 
    Обычно люди в "Глобусе" находятся, а не пропадают. Парадокс или сбой системы?)
    06.02.2017 14:22
    0 | 5

    • blkm 
      А может и в "Тандем" заглянула, на диванчик присела, задремала. Сейчас ищет выход, найдется не маленькая уже.
      06.02.2017 14:57
      1 | 1

  • ksw 
    Вернется когда нужно будет идти на работу (вторник, среда).
    06.02.2017 14:51
    0 | 3
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