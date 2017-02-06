В Тверской области на пожаре погиб мужчина

5 февраля 2017 года вечером в реги­ональный следственный­ отдел СК России пост­упило сообщение о том, что при туше­нии пожара в одноэтажном деревянн­ом доме, расположенно­м в деревне Княжьи Горы Зубцовского района Тверской области, обнаружили обугленные останки 46-летнего местного жителя. Сейчас проходит доследственная п­роверка.

По предварительной версии причина пожара - неправильное использование обогревателя. Назначены пожаро-техн­ическая экспертиза дл­я установления точной­ причины пожара и судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти мужчины. Проводятся опросы очевидцев происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.