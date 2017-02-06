В Тверской области на пожаре погиб мужчина

5 февраля 2017 года вечером в региональный следственный отдел СК России поступило сообщение о том, что при тушении пожара в одноэтажном деревянном доме, расположенном в деревне Княжьи Горы Зубцовского района Тверской области, обнаружили обугленные останки 46-летнего местного жителя. Сейчас проходит доследственная проверка.
По предварительной версии причина пожара - неправильное использование обогревателя. Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара и судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти мужчины. Проводятся опросы очевидцев происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии (1)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
pessimist
06.02.2017 14:18
0
|
1