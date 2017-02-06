Прокуратура узнала о несанкционированной свалке мусора в Сандово в "Одноклассниках"

Прокуратура Сандовского района на основании информации, размещенной на сайте социальной сети «Одноклассники», провела проверку соблюдения администрацией района законодательства в сфере регулирования сбора, хранения, захоронения твердых бытовых и промышленных отходов.

На улице Дорожная в п. Сандово Тверской области имеется несанкционированная свалка бытовых отходов, мусора, наличие которой нарушает права граждан на охрану здоровья, поддержание благоприятной окружающей природной среды, как сообщает пресс-служба Прокуратуры.

Прокурор района направил в Сандовский районный суд административное исковое заявление с требованиями обязать администрацию организовать сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и мусора, несанкционированно расположенных на территории посёлка Сандово.