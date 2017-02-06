В Тверской области будут судить парочку, которая жестоко расправилась с мужчиной

9 февраля Тверской областной суд приступит к слушанию уголовного дела ранее судимых жителей Жарковского района. Мужчина и женщина обвиняются в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и убийстве группой лиц.

В Жарковском районе 13 марта прошлого года парочка распивала спиртное в доме потерпевшего. Во время застолья произошла ссора, которая переросла в потасовку. Хозяину дома злоумышленник нанес многочисленные удары стулом и кочергой. Затем, чтобы скрыть преступление, обвиняемые решили лишить жизни несчастного. И они продолжили его избивать колюще-режущими предметами. В итоге мужчина умер.

Уходя из дома, они прихватили с собой бензопилу и мобильный телефон, на сумму в 10609 рублей.