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В Тверской области будут судить парочку, которая жестоко расправилась с мужчиной

06 Февраля 2017 13:04
Автор: TIA

9 февраля Тверской областной суд приступит к слушанию уголовного дела ранее судимых жителей Жарковского района. Мужчина и женщина обвиняются в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и убийстве группой лиц.

В Жарковском районе 13 марта прошлого года парочка распивала спиртное в доме потерпевшего. Во время застолья произошла ссора, которая переросла в потасовку. Хозяину дома злоумышленник нанес многочисленные удары стулом и кочергой. Затем, чтобы скрыть преступление, обвиняемые решили лишить жизни несчастного. И они продолжили его избивать колюще-режущими предметами. В итоге мужчина умер.

Уходя из дома, они прихватили с собой бензопилу и мобильный телефон, на сумму в 10609 рублей.

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Метки: убийство забили до смерти жестокое убийство
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