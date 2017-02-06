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В 2017 году Минфин намерен "уронить" рубль на 10%: от девальвации выиграет бюджет, но проиграют граждане

06 Февраля 2017 12:13
Автор: TIA

В связи с прогнозируемым в 2017 году дефицитом бюджета, Минфин РФ сообщил о намерениях провести девальвацию рубля в пределах 10%, то есть фактически снизить стоимость национальной валюты по отношению к доллару и довести её до уровня середины прошлого года. Минфин посчитал текущий курс рубля завышенным (на 6 февраля 1$ стоит по курсу ЦБ 58,71 р.), поскольку курс американской валюты, который был заложен в бюджет текущего года, составляет 67,5 рублей. Иными словами, после девальвации рубля повысятся доходы от продажи нефти и газа.

Как это будет и зачем это надо?

ЦБ будет регулярно покупать валюту на российском рынке, чтобы пополнить резервные фонды. Сейчас речь идёт о сумме в $20–25 млрд. Это, по прогнозам специалистов Минфина, позволит сбалансировать бюджет. Более того, слабая национальная валюта играет на руку отечественной промышленности и сельскому хозяйству, поскольку приходится в поисках альтернативы развивать своё родное и производить конкурентоспособную продукцию. Правда, слабый рубль негативно скажется на таких отраслях, как, например, рынок недвижимости и автобизнес, поскольку покупательская способность населения снизится.  

Чем это грозит простым гражданам?

Искусственное ослабление рубля приведёт к ускорению темпов инфляции, поскольку розничные цены пропорционально вырастут, а доходы граждан упадут. Понятно, что, в первую очередь, речь идёт об импортных товарах, закупаемых за валюту (по статданным, импорт в потребительской корзине россиян занимает около 45%). Однако закономерно вырастут цены и на отечественные товары, поскольку  в них часть стоимости складывается из импортных составляющих.   

Также некоторые эксперты опасаются, что снижение курса рубля может привести к уже нерегулируемому обвальному падению национальной валюты ниже уровней, запланированных правительством. К тому же не стоит забывать об объективных – рыночных - причинах, влияющих на курс мировых валют: резкое падение цен на нефть или ухудшение международной ситуации может привести к стихийному обвалу рубля.  

Девальвация рубля - что это такое простыми словами

Девальвация – это снижение валютного курса, вызванное сложившейся экономической ситуацией. Она используется центральными банками для управления национальной валютой. Естественно, центральный банк может влиять на стоимость валюты только косвенно – посредством валютных интервенций.

Существует два вида девальвации – открытая (официальная) и скрытая (рыночная). Об официальной девальвации население государства узнает из объявления Центрального банка. При этом она сопровождается изъятием обесцененных бумажных денег. Скрытая девальвация происходит под давлением экономических факторов, и обесцененные деньги остаются в обращении, что может привести уже к дефолту.

 

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Метки: девальвация рубля девальвация минфин падение курса рубля инфляция
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Комментарии (8)

  • Leo-L 
    "... позволит сбалансировать бюджет". Проще говоря, на нефтедоллары государству можно будет больше купить рублей при сниженном курсе последнего. И заткнуть дыры в расходной части бюджета. Фактически - наперсточная технология.
    06.02.2017 12:33
    1 | 9

    • BARBAdos 
      сейчас практически все страны так делают - Китай постоянно снижает юань, т.к. при сильной валюте он не сможет заваливать весь мир своими дешевыми товарами. У японцев эта практика используется несколько десятков лет. Трамп тоже обещал бороться с дорогим долларом и нагнуть китайцев за их искусственно-дешевый юань.

Только вот везде снижают свою нац. валюту прежде всего для повышения конкурентноспособности экономики, а у нас чтобы свести бюджет (проще сказать концы с концами). Для наполнения бюджеты нормальные страны обычно берут в долг, а нам в долг вряд ли кто даст (санкции + уродливая экономика, на 100% зависящая от цен на нефть).
      06.02.2017 12:48
      2 | 5

  • Operator09 
    Год только начался, а уже "латают дыры" в бюджете, да и ещё за счёт карманов граждан. Как же этот бюджет планировался? Этот бюджет - фикция, рассчитанная на молчание граждан, которые всё схавают и надеясь на лучшее снова проголосуют за стабильность.
    06.02.2017 12:49
    0 | 8

  • uabumoderoff 
    Минфин самостоятельно провести девальвацию рубля не сможет.Все зависит от фиксинга Ротшильда.А его Никто не знает,кроме самого Ротшильда.
    06.02.2017 13:02
    1 | 4

  • RSERG 
    Очередное воровство денег государством у народа. Начиная с Хрущева и до наших дней это делалось не однократно.
    06.02.2017 13:21
    0 | 4

  • Судья 
    так они все там сидят и только и думаю как повысить налоги и штрафы и не дай бог человеку жить станет легче...в Сибирь всю думу!!!!
    06.02.2017 13:23
    0 | 6

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    Планируют они, ты глянь. По моему они не планируют а уже вошли в крутое пике.
    Прикрепленные изображения:
    06.02.2017 14:17
    0 | 1

  • Sedmoy 
    "Народ их новая нефть." :)  Будут и дальше качать.  А чё не качать,  когда все довольны?
    06.02.2017 14:31
    0 | 1
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