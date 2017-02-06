В 2017 году Минфин намерен "уронить" рубль на 10%: от девальвации выиграет бюджет, но проиграют граждане

В связи с прогнозируемым в 2017 году дефицитом бюджета, Минфин РФ сообщил о намерениях провести девальвацию рубля в пределах 10%, то есть фактически снизить стоимость национальной валюты по отношению к доллару и довести её до уровня середины прошлого года. Минфин посчитал текущий курс рубля завышенным (на 6 февраля 1$ стоит по курсу ЦБ 58,71 р.), поскольку курс американской валюты, который был заложен в бюджет текущего года, составляет 67,5 рублей. Иными словами, после девальвации рубля повысятся доходы от продажи нефти и газа.

Как это будет и зачем это надо?

ЦБ будет регулярно покупать валюту на российском рынке, чтобы пополнить резервные фонды. Сейчас речь идёт о сумме в $20–25 млрд. Это, по прогнозам специалистов Минфина, позволит сбалансировать бюджет. Более того, слабая национальная валюта играет на руку отечественной промышленности и сельскому хозяйству, поскольку приходится в поисках альтернативы развивать своё родное и производить конкурентоспособную продукцию. Правда, слабый рубль негативно скажется на таких отраслях, как, например, рынок недвижимости и автобизнес, поскольку покупательская способность населения снизится.

Чем это грозит простым гражданам?

Искусственное ослабление рубля приведёт к ускорению темпов инфляции, поскольку розничные цены пропорционально вырастут, а доходы граждан упадут. Понятно, что, в первую очередь, речь идёт об импортных товарах, закупаемых за валюту (по статданным, импорт в потребительской корзине россиян занимает около 45%). Однако закономерно вырастут цены и на отечественные товары, поскольку в них часть стоимости складывается из импортных составляющих.

Также некоторые эксперты опасаются, что снижение курса рубля может привести к уже нерегулируемому обвальному падению национальной валюты ниже уровней, запланированных правительством. К тому же не стоит забывать об объективных – рыночных - причинах, влияющих на курс мировых валют: резкое падение цен на нефть или ухудшение международной ситуации может привести к стихийному обвалу рубля.

Девальвация рубля - что это такое простыми словами

Девальвация – это снижение валютного курса, вызванное сложившейся экономической ситуацией. Она используется центральными банками для управления национальной валютой. Естественно, центральный банк может влиять на стоимость валюты только косвенно – посредством валютных интервенций.

Существует два вида девальвации – открытая (официальная) и скрытая (рыночная). Об официальной девальвации население государства узнает из объявления Центрального банка. При этом она сопровождается изъятием обесцененных бумажных денег. Скрытая девальвация происходит под давлением экономических факторов, и обесцененные деньги остаются в обращении, что может привести уже к дефолту.