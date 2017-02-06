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В Тверской области осужденных обучают приемам релаксации

В Тверской области осужденных обучают приемам релаксации - ТИА
06 Февраля 2017 11:51
Автор: TIA

Групповое коррекционное занятие, направленное на снятие нервно-психологического напряжения, прошло в комнате психологической разгрузки отряда хозяйственного обслуживания областной больницы УФСИН.

Осужденных обучали приему релаксации «Убежище». Под спокойные звуки пения птиц, шум моря осужденные представляли себе, что находятся в уютном, безопасном месте, где они могут спокойно отдохнуть. Во время выполнения приема важно попытаться увидеть детали этого убежища, свои занятия в нем и его обитателей. После того как отведенное время истекло, участники занятия обменялись впечатлениями: удалось ли расслабиться, какие чувства испытали, что видели? По словам большинства участников занятия, они увидели свой дом и родных, с которыми сейчас находятся в разлуке.

В официально сообщении ведомства говорится, что восстановление психического здоровья осужденных, оптимизация и приведение в норму их психического состояния являются одними из важнейших направлений работы психологов учреждений УФСИН России по Тверской области.

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Метки: уфсин релаксация осужденных
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Комментарии (1)

  • pessimist 
    Следующее занятие будет посвящено обучению приемам Камасутры. Читатели ждут фото.
    06.02.2017 14:35
    0 | 2
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