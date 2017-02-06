В Тверской области осужденных обучают приемам релаксации

Групповое коррекционное занятие, направленное на снятие нервно-психологического напряжения, прошло в комнате психологической разгрузки отряда хозяйственного обслуживания областной больницы УФСИН.

Осужденных обучали приему релаксации «Убежище». Под спокойные звуки пения птиц, шум моря осужденные представляли себе, что находятся в уютном, безопасном месте, где они могут спокойно отдохнуть. Во время выполнения приема важно попытаться увидеть детали этого убежища, свои занятия в нем и его обитателей. После того как отведенное время истекло, участники занятия обменялись впечатлениями: удалось ли расслабиться, какие чувства испытали, что видели? По словам большинства участников занятия, они увидели свой дом и родных, с которыми сейчас находятся в разлуке.

В официально сообщении ведомства говорится, что восстановление психического здоровья осужденных, оптимизация и приведение в норму их психического состояния являются одними из важнейших направлений работы психологов учреждений УФСИН России по Тверской области.