Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

Редакция ТИА подвела итоги традиционного конкурса на лучшую народную новость. Итак, лучшим народным корреспондентом с 30 января по 5 февраля стал наш постоянный читатель и активный комментатор Dobry кrtek с заметкой «К вопросу о сроках проведения МРТ».

Несмотря на то, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1382, срок проведения КТ, МРТ со дня назначения должен составлять не более 30 календарных дней, сроки ожидания на МРТ-исследование по полису ОМС в ОКБ г. Твери достигают 3,5- 4-х месяцев. В конкретном случае направление выдано в середине января 2017, исследование назначено на 18.05.2017.

Dobry кrtek задаётся вечными вопросами Кто виноват? И что делать?. А в финале новости - риторическим: «Может быть ТФОМС, МЗ ТО честнее перестать обманывать население и просто сказать, что бесплатное не означает своевременное и доступное?»

Новость набрала 41 "+", 2 "-"и 49 комментариев.

Мы поздравляем автора и ждём в редакции для вручения приза – двух пригласительных на концерт Игоря Растеряева.