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Dobry кrtek стал лучшим народным корреспондентом прошлой недели

06 Февраля 2017 11:23
Автор: TIA

Редакция ТИА подвела итоги традиционного конкурса на лучшую народную новость. Итак, лучшим народным корреспондентом с 30 января по 5 февраля стал наш постоянный читатель и активный комментатор Dobry кrtek с заметкой «К вопросу о сроках проведения МРТ».

Несмотря на то, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1382, срок проведения КТ, МРТ со дня назначения должен составлять не более 30 календарных дней, сроки ожидания на МРТ-исследование по полису ОМС в ОКБ г. Твери достигают 3,5- 4-х месяцев. В конкретном случае направление выдано в середине января 2017, исследование назначено на 18.05.2017.

Dobry кrtek задаётся вечными вопросами Кто виноват? И что делать?. А в финале  новости - риторическим: «Может быть ТФОМС, МЗ ТО честнее перестать обманывать население и просто сказать, что бесплатное не означает своевременное и доступное?»

Новость набрала 41 "+", 2 "-"и 49 комментариев. 

Мы поздравляем автора и ждём в редакции для вручения приза – двух пригласительных на концерт Игоря Растеряева. 

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Метки: dobry кrtek народный корреспондент народные новости на тиа конкурс на лучшую народную новость
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Комментарии (30)

  • kudimov 
    Опаньки!))) Поздравляю Хортон с первым совместным выходом в свет вместе с Кротом!)
Крот, шейте смокинг, а Хортон пусть готовит платье с голой спиной)
    06.02.2017 11:43
    1 | 10

    • horton 
      Стесняюсь спросить: а кто такой И.Растеряев?
Кудимов, а может Крот не меня, а Вас хочет с собой взять?... Платье одолжу, если что ))
Ув, Кроту мои поздравления!
      06.02.2017 11:51
      0 | 8

      • Добрая Мышь 
        пусть клео возьмет, дама хоть пообщается с простым русским парнем на простом концерте в каком-то зальчике типа Пролетарка, а то устала наверное уже от светской жизни и котлет своих лосячих
        06.02.2017 11:55
        1 | 3

        • horosheeva.inna 
          А что, употребление в пищу "лосячьих" котлет теперь автоматом записывает человека к элите? У меня дядя охотник-видеть эту лосятину с детства не могу. Вот только недавно он угостил меня десятью, как минимум, кг лосятины. Готова поменяться с Вами ею на свининку.
          06.02.2017 12:01
          1 | 2

          • VoToN 
            Клео больше по рыбе, так что у Мыши опечатка - "лососячие" хотела сказать видимо))))

P.S. Хотя для меня загадка где она рыбу в Твери берет нормальную...
            06.02.2017 12:03
            0 | 1

            • Proletary 
              В Тьмаке ловит.
              06.02.2017 14:52
              0 | 4

          • Добрая Мышь 
            с удовольствием поменяю)) я свининку хорошую покупаю.
А про клео - вы ее почитайте на досуге, сразу понятно станет ее дворянское происхождение
            06.02.2017 12:07
            1 | 1

      • Vojdy 
        Песню "Комбайнеры" слышали? Это он. 
Удивительный выбор ТИА для эстета Крота. Хорошо подкололи)))
        06.02.2017 11:56
        1 | 4

        • horton 
          Ой! Нашла песню... Послушала... не всю...)
          06.02.2017 12:06
          0 | 1

    • buch 
      Концерт Растеряева  и смокинг..? Оригинально. )))
      06.02.2017 11:57
      1 | 2

    • Koppel 
      Ага, платье лучше всего такое:
      Прикрепленные изображения:
      06.02.2017 12:36
      0 | 5

      • kudimov 
        Подойдет для Хортон) Еще надо туфли на высоком каблуке и научиться ходить "от бедра". Чтобы гордо пройти с Кротом по залу до кресла)
        06.02.2017 12:42
        1 | 3

    • Хычник_Ёж 
      Шейте смокинг и слушайте гармонь
      06.02.2017 15:35
      0 | 0

  • Sedmoy 
    Крот сходи.  У него есть что послушать,  да и оригинальненько так.   Уверен,  ты сможешь получить эти  билеты,  безопасным для тебя способом. :)) А так рад за тебя. :)
    06.02.2017 11:56
    1 | 4

    • kudimov 
      Я могу сходить за билетами, если че...))
      06.02.2017 12:03
      0 | 5

      • horosheeva.inna 
        Не ходите, вдруг там Вас Бугорок подловит.
        06.02.2017 12:07
        0 | 1

        • kudimov 
          Бугорок сам боится мне попасть под горячую руку.)
          06.02.2017 12:11
          0 | 2

      • blkm 
        Что-то молчит Крот, засмущался, сразу столько внимания.
        06.02.2017 12:09
        0 | 2

      • Синявка 
        Вот оставь Сереженьку без присмотра 
сразу клеится к horosheevой или фифе.
Придешь домой я тебе покажу чья рука горячее
        06.02.2017 13:14
        1 | 2

  • Dobry кrtek 
    Большое спасибо, уважаемая редакция! Но:1) Хотелось бы услышать комментарии официальных лиц из МЗ ТО; 2) Билеты предлагаю отдать активному народному новостнику гр. Цаголову, кропающему свои партийные "правдивые" заметки денно и нощно, а в ответ получающему только смешки и издевки от злобных пользователей ТИА.) Ему будет приятно такое доброе внимание) Пусть подпоёт на концерте ( вместе с Кнопкой или тропкиным ).
    06.02.2017 12:10
    0 | 11

    • kudimov 
      Нет, это соскок! Вы обязаны придти в редакцию, взять билеты и лично передать их Цаголову!))
      06.02.2017 12:12
      0 | 7

    • ЯэтоЯ 
      МОЛОДЕЦ! не раскрывайся, а то в редакции паспорт попросят......... а как у нас сливаются базы все знают.... и есть шанс, что обиженные тобой посетители сайта и герои новостей мстить начнут......
      06.02.2017 12:16
      1 | 1

    • romflyag 
      Крот иди на концерт, ты его честно заработал. Тем более очень оригинальный исполнитель, ни Киркоров там какой ни будь, настоящий деревенский парень с гармошкой.  
Хортон будет виновата, если Крот не попадет на концерт.
      06.02.2017 12:31
      0 | 5

  • ЯэтоЯ 
    ".......ЗА ДОБЛЕСТНЫЕ УСПЕХИ ОТРЯД НАГРАЖДАЕТСЯ ПЛАСТИНКОЮ ПЬЕХИ!....." (слова из известной песни)
Сдается мне "житель подземелья" не ради билетиков старался...........Но все равно за старание "ПЛЮС"
    06.02.2017 12:12
    0 | 1

  • mednoe521 
    Наконец-то! Мои поздравления. Признание- это обязывает! Надеюсь, что лучшие "треки" ещё впереди... :)) А за призом я сходил бы. Там (на ТИА) девчёнки нормальные, они не сдадут в базу...
    06.02.2017 12:56
    0 | 4

    • Dobry кrtek 
      Спасибо))
      06.02.2017 12:59
      0 | 1

  • kudimov 
    Лучше бы в качестве подарка Кроту вручили бы направление на МРТ на завтра)
    06.02.2017 13:23
    0 | 2

    • horton 
      ДВА направления...))
      06.02.2017 13:32
      0 | 2

      • kudimov 
        Тут коммент Джаззи был про чашку ТИА, которая лопнула) Удалили что ль за крамолу?)
        06.02.2017 14:11
        0 | 1

  • Proletary 
    Кротек, может в честь такого дела 150 мл?
    06.02.2017 14:50
    0 | 2
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