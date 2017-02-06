На строительство развязки в Чуприяновке из федерального бюджета выделят почти 600 млн. рублей

Соответствующий проект распоряжения уже согласован Правительством Российской Федерации.

Провести основные работы по созданию современной транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке планируют уже в текущем году.

Всего на строительство требуется около 890 млн рублей. 300 млн рублей были направлены региону в прошлом году, оставшиеся деньги также выделят из федерального бюджета.



Проект самой развязки уже получил положительное заключение экспертизы по технической части. Главный подрядчик строительных работ — АО «РЖДстрой».

Налоги, полученные от работы организаций, занятых в строительстве объекта, должны остаться в регионе. По предварительным подсчётам, в бюджет Твери и Тверской области поступит порядка 70 миллионов рублей.

Кроме того, достигнута договорённость с ОАО «РЖД» о строительстве за счёт компании надземного пешеходного перехода на станции с выходом на платформу. Объект должен быть введён в эксплуатацию в этом году.