На строительство развязки в Чуприяновке из федерального бюджета выделят почти 600 млн. рублей

Соответствующий проект распоряжения уже согласован Правительством Российской Федерации.
Провести основные работы по созданию современной транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке планируют уже в текущем году.
Всего на строительство требуется около 890 млн рублей. 300 млн рублей были направлены региону в прошлом году, оставшиеся деньги также выделят из федерального бюджета.
Проект самой развязки уже получил положительное заключение экспертизы по технической части. Главный подрядчик строительных работ — АО «РЖДстрой».
Налоги, полученные от работы организаций, занятых в строительстве объекта, должны остаться в регионе. По предварительным подсчётам, в бюджет Твери и Тверской области поступит порядка 70 миллионов рублей.
Кроме того, достигнута договорённость с ОАО «РЖД» о строительстве за счёт компании надземного пешеходного перехода на станции с выходом на платформу. Объект должен быть введён в эксплуатацию в этом году.
Комментарии (4)
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ЯэтоЯ
06.02.2017 12:24
0
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1
Krikri
06.02.2017 15:25
0
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