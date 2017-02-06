tvernews.ru
06 февраля Понедельник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

На строительство развязки в Чуприяновке из федерального бюджета выделят почти 600 млн. рублей

На строительство развязки в Чуприяновке из федерального бюджета выделят почти 600 млн. рублей - ТИА
06 Февраля 2017 10:58
Автор: TIA

Соответствующий проект распоряжения уже согласован Правительством Российской Федерации.
Провести основные работы по созданию современной транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке планируют уже в текущем году.

Всего на строительство требуется около 890 млн рублей. 300 млн рублей были направлены региону в прошлом году, оставшиеся деньги также выделят из федерального бюджета.
 
Проект самой развязки уже получил положительное заключение экспертизы по технической части. Главный подрядчик строительных работ — АО «РЖДстрой».

Налоги, полученные от работы организаций, занятых в строительстве объекта, должны остаться в регионе. По предварительным подсчётам, в бюджет Твери и Тверской области поступит порядка 70 миллионов рублей.

Кроме того, достигнута договорённость с ОАО «РЖД» о строительстве за счёт компании надземного пешеходного перехода на станции с выходом на платформу. Объект должен быть введён в эксплуатацию в этом году. 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: развязка в чуприяновке надземный переход через пути чуприяновка строительство развязки в чуприяновке оао ржд
Смотрите также:
Комментарии (4)

  • arcadi007 
    Жаль, что на строительство так мало выделяют.
Если вычесть 90% на откаты и еще 5% на утряску, получается ничего и не дали.
Придется большую трубу под рельсы прокладывать, на большее не хватит.
    06.02.2017 12:16
    0 | 2

    • ЯэтоЯ 
      не будьте так "черны" верьте в светлое будущее и в добропорядочность властьдержащих
      06.02.2017 12:33
      0 | 0

  • ЯэтоЯ 
    Картинка проекта правда не соответствует задуманному, эстакаду планируют над "железкой" строить, но в целом
ОЧЕНЬ ИНФОРМАТИВНО! Ваши ми бы устами, да сладости причмокивать......
Так как являюсь активным пользователем данного переезда в дачный период, то надеюсь, что сбудутся ваши "предсказания"
Со своей стороны обещаю с мая по октябрь выкладывать отчет о результатах освоения оговоренных средств, скажем так "ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ" 
Вас же попрошу оставить данную информацию в разряде актуальных.
Думаю многим будет интересно понаблюдать за телодвижениями в Калининском районе..........
Если кто нибудь раздобудет видеопрезентацию проекта, то был бы признателен ее лицезреть! Интересно все таки как планируют сделать.........
    06.02.2017 12:24
    0 | 1

    • Krikri 
      Туннель будет, а не эстакада, плохо следите "за темой"
https://tvernews.ru/news/216647/
      06.02.2017 15:25
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
87

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
68

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
67

Один дворник в бордовой форме со снегоуборщиком заменяет четверых в Твери

2017-02-01 11:30
59

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
59

К вопросу о сроках проведения МРТ

2017-02-02 10:57
49

Одна из самых крутых свадеб 2016 года была в Тверской области: олигарх потратил на свадьбу дочки более 60 млн.рублей

2017-02-03 11:21
44

46 лет назад Калинин был награжден орденом Трудового Красного Знамени

2017-02-04 13:56
41

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100