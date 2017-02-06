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За год тверские налоговики обнаружили 300 компаний, которые наврали о себе при регистрации

06 Февраля 2017 10:37
Автор: TIA

Записи о недостоверности почти 300 компаний с фиктивными данными об адресе места нахождения, руководителе или учредителях внесены в Единый  государственный реестр юридических лиц за прошлый год.

Налоговая инспекция может проверить любые сведения, представленные в ЕГРЮЛ, при наличии обоснованных сомнений в их достоверности. При обнаружении недостоверных сведений налоговый орган направляет организации уведомление, после чего у нее есть 30 дней на добровольное внесение изменений или представление документов, подтверждающих достоверность сведений. Если изменения не будут внесены, то в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности данных о юрлице. Далее материалы отправляют в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Всего за 2016 год налоговыми органами области направлено в правоохранительные органы 18 материалов об обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений в сфере государственной регистрации по статьям 170.1, 173.1 и 173.2 УК РФ. В связи с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц, незаконным созданием юридического лица и незаконным использованием документов для его образования в Тверской области было возбуждено 7 уголовных дел.

По уголовному делу, возбужденному по статье 173.2 УК РФ, мировым судьей вынесен приговор. Подставное лицо, представившее в регистрирующий орган за вознаграждение для внесения в ЕГРЮЛ свой паспорт, признано виновным. Ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок сто восемьдесят часов.

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Метки: фнс по тверской области тверские налоговики егрюл
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