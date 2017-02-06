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В Тверской области на трассе М-10 Ниссан и Приора не поделили перекрёсток

06 Февраля 2017 09:20
Автор: TIA

Фоторепортаж

3 февраля, около 16:20 2в посёлке Спирово 28-летний водитель Рено Логан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по ул. Бровцева и сбил 59-летнюю женщину, которая шла во встречном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу.

3 февраля, в 21.20 на ул. Свободы в городе Конаково 47-летний водитель ВАЗ-21041, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество Ауди 100, под управлением 19-летнего водителя. В результате столкновения пострадал водитель ВАЗа и был госпитализирован.

4 февраля, в 09.50 на 136 км трассы М-10 «Россия» (Конаковский район) 48-летний водитель Ниссан Террано ехал по левой полосе со стороны Петербурга в Москву. Предположительно он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся с ВАЗ 217130 (Приора), под управлением 34-летнего водителя, который поворачивал в сторону посёлка Редкино на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора. В итоге в ДТП пострадал водитель Приоры.

4 февраля, в 12.02 на ул. Советской в Твери трезвый 22-летний водитель ВАЗ 2115 не правильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль «ОПЕЛЬ АСТРА», стоящий справа у края проезжей части. В ДТП травмы получил виновник аварии, его отвезли в больницу, но после оказания медицинской помощи был отпущен.

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