В Тверской области пусковые установки «Тополь» вывели на полевые позиции

В Бологовской дивизии ракетных войск стратегического назначения началось учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции. Крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным манёврам и днём, и ночью, как сообщают в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Перемещения групп условного «противника» обнаружили на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка. Вражеской диверсионно-разведывательной группе, превосходящей по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать выполнение учебно-боевой задачи.

Особое внимание на учениях уделяют противодействию воздушному и наземному противнику, отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранению боеспособности и выполнению боевых задач в сложных условиях. Расчеты также отработают множество задач и вводных, в том числе технических. Предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

В этом году увеличились сроки несения боевого дежурства - почти месяц полки проведут на полевых позициях. В учениях принимают участие около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.

Наряду с Тверской областью учения РВСН проходят в Новосибирском ракетном соединении и Алтайском крае. В 2017 году Ракетные войска стратегического назначения проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.