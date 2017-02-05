В Тверской области 6 и 7 февраля местами до - 30

По сообщению ФГБУ «Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» ночью и утром 6 и 7 февраля, в отдельных районах области, ожидается мороз -30. Днем столбик термометра будут показывать - 15 - 20. Осадков в ближайшие два дня не ожидается.
Со среды, 8 февраля, морозы чуть ослабнут. Но все равно синоптики прогнозируют ночью до - 19, дне до - 14
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