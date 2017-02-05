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Жителей Твери приглашают сниматься в кино

05 Февраля 2017 13:16
Автор: TIA

10 Февраля 2017 года в г. Твери пройдёт кастинг для съёмок в полнометражном художественном фильме-триллере "Шорох-2: предвестники прошлого" .

О сюжете фильма ничего не разглашается - известно лишь, что это будет психологический триллер на основе рассказов американского фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта. По мотивам его рассказов, таких как "Таящийся у порога", "Единственный наследник", "Комната с заколоченными ставнями", "Наследство Пибоди". Также, в фильме используется копия известной картины американского художника Билла Стоунхема - "Руки противятся ему", с которой связана популярная легенда. Согласно ей, люди, которые смотрят на изображение, начинают плохо себя чувствовать, а в их домах происходят странные вещи. Съемки фильма проводит международная кинокорпорация "A.Films", совместно с международным актёрским агентством "ADVENTURE".

Часть съёмок будет проходить в России, часть - за рубежом - поэтому для некоторых актёров, преимущественно, занятых в главных ролях, потребуется наличие загранпаспорта. Интересно, что идёт отбор не только на съёмки в массовке, но и на главные роли в фильме.

Требуемые типажи:
1. Главный герой: (описание: мужчина 30-35 лет, на кастинг явится строго с бородой, волосы должны быть темных оттенков (рыжие, малиновые и прочие цвета не подходят)).  
2. Роль второго плана: (описание: девушка 14-17 лет, светлые длинные волосы, красивая внешность, стройного телосложения (СТРОЙНОГО)).
3. Роль второго плана: (описание: мужчина 25-40 лет, друг главного героя, невысокого роста, стройного телосложения).
4. Эпизодические роли: (описание: девочки и мальчики возрастом от 6 до 17 лет, всего около 12 эпизодических ролей, особенных критериев нет).  
5. Эпизодические роли: (описание: мужчины и женщины от 25 до 35 лет).  Съемки пройдут летом 2017 года - всего планируется 20+15 съемочных дней (касается только главных героев).

Чтобы принять участие в кастинге, необходимо отправить электронное письмо на почту casting.hf@yandex.ru.

Оплата актерам, в случае утверждения: главные герои и роли второго плана - от 5 000 до 15 000 рублей за съемочный день, эпизодические роли - от 2 000 рублей за съемочный день.

В письме указать физические данные, город проживания, возраст и контактный номер телефона, приложить фотографию

 

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Метки: кастинг тверь "Шорох-2: предвестники прошлого"
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Комментарии (6)

  • Dobry кrtek 
    На эпизодические роли 100 % подойдут тверские мгерыши, ибо "девочки и мальчики возрастом от 6 до 17 лет,<...>, особенных критериев нет").  Да и деньжат честным путём подзаработают. На главную роль на ТИА никого нет, на женскую роль второго плана предлагаю делегировать тов. Хортон.
    05.02.2017 13:38
    0 | 2

  • kudimov 
    Поддерживаю). Подштукатурить немного и сойдет за 17-летнюю. Пусть и кота берет, будет получать повышенный тариф за съемочный день.)
    05.02.2017 13:42
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Жаль, что нет достойной роли для нашего А.В. Например, сошедший с ума ветеран вьетнамской войны, убивающий жителей маленького американского городка из наградной базуки).
      05.02.2017 13:52
      0 | 3

      • kudimov 
        Можа для него рольку спецом придумают?.....)
        05.02.2017 14:19
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Можа)
          Прикрепленные изображения:
          05.02.2017 14:25
          0 | 0

  • romich 
    Я вчера читал Лавкрафта
Поздней ночью было дело
И мурашки словно мухи
Облепили мое тело
А потом смотрел я видик
Страшный фильм Реаниматор
Герберт Вэст там самый главный
Ливингдэтовый диктатор
А потом смотрел Извне я

По Лавкрафту тоже снятый
Я пугался очень сильно
Хоть смотрел его раз пятый
И тревожный ветер ада
По душе моей промчался
Охуенный был писатель
Только жаль что он скончался

Х.З. - Г.Ф.Лавкрафт
    05.02.2017 14:35
    0 | 0
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