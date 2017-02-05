Жителей Твери приглашают сниматься в кино

10 Февраля 2017 года в г. Твери пройдёт кастинг для съёмок в полнометражном художественном фильме-триллере "Шорох-2: предвестники прошлого" .
О сюжете фильма ничего не разглашается - известно лишь, что это будет психологический триллер на основе рассказов американского фантаста Говарда Филлипса Лавкрафта. По мотивам его рассказов, таких как "Таящийся у порога", "Единственный наследник", "Комната с заколоченными ставнями", "Наследство Пибоди". Также, в фильме используется копия известной картины американского художника Билла Стоунхема - "Руки противятся ему", с которой связана популярная легенда. Согласно ей, люди, которые смотрят на изображение, начинают плохо себя чувствовать, а в их домах происходят странные вещи. Съемки фильма проводит международная кинокорпорация "A.Films", совместно с международным актёрским агентством "ADVENTURE".
Часть съёмок будет проходить в России, часть - за рубежом - поэтому для некоторых актёров, преимущественно, занятых в главных ролях, потребуется наличие загранпаспорта. Интересно, что идёт отбор не только на съёмки в массовке, но и на главные роли в фильме.
Требуемые типажи:
1. Главный герой: (описание: мужчина 30-35 лет, на кастинг явится строго с бородой, волосы должны быть темных оттенков (рыжие, малиновые и прочие цвета не подходят)).
2. Роль второго плана: (описание: девушка 14-17 лет, светлые длинные волосы, красивая внешность, стройного телосложения (СТРОЙНОГО)).
3. Роль второго плана: (описание: мужчина 25-40 лет, друг главного героя, невысокого роста, стройного телосложения).
4. Эпизодические роли: (описание: девочки и мальчики возрастом от 6 до 17 лет, всего около 12 эпизодических ролей, особенных критериев нет).
5. Эпизодические роли: (описание: мужчины и женщины от 25 до 35 лет). Съемки пройдут летом 2017 года - всего планируется 20+15 съемочных дней (касается только главных героев).
Чтобы принять участие в кастинге, необходимо отправить электронное письмо на почту casting.hf@yandex.ru.
Оплата актерам, в случае утверждения: главные герои и роли второго плана - от 5 000 до 15 000 рублей за съемочный день, эпизодические роли - от 2 000 рублей за съемочный день.
В письме указать физические данные, город проживания, возраст и контактный номер телефона, приложить фотографию
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Комментарии (6)
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romich
05.02.2017 14:35
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