В Тверской области угнали КАМАЗ

В полицию обратился 34-летний житель Твери. Мужчина рассказал о том, что с автостоянки, расположенной в поселке Козлово Конаковского района, у него угнали автомобиль «КАМАЗ-5511».

В течение суток полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний неработающий житель Твери, который уже был судим. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Угнанный автомобиль обнаружили в Калининском районе. Задержанный сознался в совершенном преступлении.

Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает УМВД России по Тверской области