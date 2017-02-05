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Жительнице Кимр грозит штраф до 500 000 рублей за фиктивную регистрацию иностранцев

05 Февраля 2017 11:21
Автор: TIA

Очередной факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявили сотрудники отдела по вопросам миграции МО МВД России Кимрский. Полицейские установили, что безработная ранее не судимая 50-летняя жительница Кимр незаконно зарегистрировала в своем доме, расположенном на улице Полевая, иностранцев, которые там не проживали.

Возбуждено уголовное дело по стате 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет, сообщает УМВД России по Тверской области

 

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Метки: нарушение миграционного законодательства фиктивная постановка на учет иностранцев уголовное дело
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Комментарии (2)

  • hatamoto san 
    ну, началась охота на ведьм...
а иностранных граждан, что, сажать не будут???
    05.02.2017 11:39
    0 | 1

  • Хычник_Ёж 
    А нечего регестрировать за деньги
    05.02.2017 14:15
    0 | 0
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