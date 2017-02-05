В Тверской области машина врезалась в дом, погибли два человека

Авария произошла 5 февраля утром в Торжокском районе. Управление МЧС России по Тверской области сообщает, что легковой автомобиль врезался в нежилой дом. В ДТП погибли два человека - водитель и пассажир легковушки

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. В результате ДТП движение на автодороге не нарушалось. Причина дорожного происшествия устанавливается.