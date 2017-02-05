tvernews.ru
05 февраля Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области машина врезалась в дом, погибли два человека

В Тверской области машина врезалась в дом, погибли два человека - ТИА
05 Февраля 2017 10:39
Автор: TIA
Фотограф: МЧС России по Тверской области

Авария произошла 5 февраля утром в Торжокском районе. Управление МЧС России по Тверской области сообщает, что легковой автомобиль врезался в нежилой дом. В ДТП погибли два человека - водитель и пассажир легковушки

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. В результате ДТП движение на автодороге не нарушалось.  Причина дорожного происшествия устанавливается.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп авария дтп с погибшими тверская область
Смотрите также:
Комментарии (3)

  • USSR 
    Убиться при таких повреждениях авто можно только на отечественном ведре. Как сказал бы Бертран - запретить!
    05.02.2017 11:06
    0 | 5

  • Elena (http://vk.com/id266627938) 
    там и соседнний дом на фото тоже нежилой
    05.02.2017 12:55
    0 | 1

  • romflyag 
    Фото - картинка из фильма ужасов.
    05.02.2017 14:34
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Узнай, какое животное подходит именно тебе. Суперпростой тест

2017-02-02 10:41
87

В Твери живодёры связали собаку и перерезали ей горло

2017-02-01 17:58
67

Тверские водители помогли девушке поздравить маму с Днем Рождения

2017-02-03 20:35
63

Один дворник в бордовой форме со снегоуборщиком заменяет четверых в Твери

2017-02-01 11:30
59

О «синей болезни», клиентах и ценах на татуировки в интервью с тату-мастером Ильей Мусиенко

2017-01-30 11:19
58

К вопросу о сроках проведения МРТ

2017-02-02 10:57
49

В Кимрах состоялся "Лыжный спринт"

2017-02-04 22:25
46

Одна из самых крутых свадеб 2016 года была в Тверской области: олигарх потратил на свадьбу дочки более 60 млн.рублей

2017-02-03 11:21
43

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100