В Тверской области машина врезалась в дом, погибли два человека

Авария произошла 5 февраля утром в Торжокском районе. Управление МЧС России по Тверской области сообщает, что легковой автомобиль врезался в нежилой дом. В ДТП погибли два человека - водитель и пассажир легковушки
Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники. В результате ДТП движение на автодороге не нарушалось. Причина дорожного происшествия устанавливается.
|2017-02-02 10:41
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Комментарии (3)
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romflyag
05.02.2017 14:34
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