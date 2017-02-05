В Твери работает выставка «Василий Иванович Чапаев. Человек-легенда»

Она работает в зале периодики Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького. Василий Иванович Чапаев родился 9 февраля 1887 года. Участник Первой мировой войны, награждён за храбрость тремя георгиевскими крестами и медалью.
В гражданскую войну – комдив Красной Армии. Стал широко известен благодаря роману Д.Фурманова. "Мне, - писал Семён Михалович Будённый, - посчасливилось знать легендарного полководца В.И. Чапаева и автора книги о нём Дмитрия Фурманова. Не раз перечитывал я роман "Чапаев" и всегда заново переживаю описанные в нём события. Перед глазами вновь встают бои гражданской войны".
О некоторых страницах жизни В.И. Чапаева рассказывает выставка публикаций из периодических изданий «Смена», «Огонёк», «Родина», «Уральский следопыт», «Военно-исторический архив», а так же из журналов прошлых лет «Агитатор» и «Молодой коммунист» зала периодики.
Комментарии (3)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
DimonMMK
(http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA)
05.02.2017 11:07
1
|
2