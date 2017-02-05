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В Твери работает выставка «Василий Иванович Чапаев. Человек-легенда»

05 Февраля 2017 10:19
Автор: TIA

Она работает в зале периодики Тверской областной библиотеке имени А.М. Горького. Василий Иванович Чапаев родился 9 февраля  1887 года. Участник Первой мировой войны, награждён за храбрость тремя георгиевскими крестами и медалью.

В гражданскую войну – комдив Красной Армии. Стал широко известен благодаря роману Д.Фурманова. "Мне, - писал Семён Михалович Будённый, - посчасливилось знать легендарного полководца В.И. Чапаева и автора книги о нём Дмитрия Фурманова. Не раз перечитывал я роман "Чапаев" и всегда заново переживаю описанные в нём события. Перед глазами вновь встают бои гражданской войны".

О некоторых страницах жизни В.И. Чапаева рассказывает выставка публикаций  из периодических изданий «Смена», «Огонёк», «Родина», «Уральский следопыт»,  «Военно-исторический архив», а так же из  журналов  прошлых лет «Агитатор» и «Молодой коммунист» зала периодики.

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Метки: Васили Чапаев выставка бибилиотека имени А.М. Горького
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Комментарии (3)

  • ДеД 
    Пошёл как-то Василий Иванович на рыбалку и поймал Золотую Рыбку.
- Отпусти меня! - взмолилась Рыбка.
Посмотрел Василий Иванович - тощая, железная какая-то... Ну и выбросил обратно.
- А три желания? - кричит Рыбка.
- Ну ты и наглая! - удивился Василий Иванович. - Ладно уж, загадывай свои три желания!
    05.02.2017 10:50
    2 | 1

  • arcadi007 
    Картина из музея современного искусства в Питере "Эрарта".
Как-то так "поколение пепси" воспринимает Чапая.
    Прикрепленные изображения:
    05.02.2017 10:54
    1 | 2

  • DimonMMK (http://www.youtube.com/channel/UCieCjOJhDbLVxJpmr1VsXYA) 
    На выставке стоит скелет Чапая и рядом еще один, маленький. 
-А это чей?
-А это Чапаев в детстве...
    05.02.2017 11:07
    1 | 2
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