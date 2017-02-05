В Твери открывается выставка живописи "Заповеди Птицы Феникс"

5 февраля в музее М.Е.Салтыкова-Щедрина в 15.00 часов откроется выставка картин Ольги Радиновой "Заповеди Птицы Феникс", которая позволит окунуться всех в увлекательный мир славянской мифологии. Ольга Радионова работает в технике пастели, графики и акварели. Ее картины полны смысла и ярких впечатлений. Образы портретов несут положительную добрую энергию древнего мира наших предков.

Ольга Радионова родилась в Запорожье, окончила Луганский Государственный медицинский Университет. Как художник состоялась давно, любила рисовать с детства природу и портреты людей родного края. Первая выставка "Цветок папоротника" в Твери прошла в июне 2016 года совместно с художницей Алёной Фоминой.

Ольга - участник Международного фестиваля искусств среди городов побратимов Твери "Мой город". Она организатор и автор выставки "Русь в легендах и сказках" в рамках межрегионального кинофестиваля "Из плена иллюзий" в Калязине.. Также Ольга Радионова была участником Всероссийской выставки "Ладья" в Москве в декабре 2016 года и выставки "Рождественское чудо" в Твери.