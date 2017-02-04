В части Заволжского района нет электричества

4 февраля, около 21.30, в Твери произошло повреждение оборудования на подстанции «Северная», из-за чего в части Заволжского района, а именно в ближнем Заволжье и на Соминке отключили электричество. Бригада МРСК Центра ведет ремонтные работы. По информации организации, электроснабжение потребителей должно восстановиться в районе 23.00, сообщает Управление информации администрации города Твери