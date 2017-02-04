В части Заволжского района нет электричества

4 февраля, около 21.30, в Твери произошло повреждение оборудования на подстанции «Северная», из-за чего в части Заволжского района, а именно в ближнем Заволжье и на Соминке отключили электричество. Бригада МРСК Центра ведет ремонтные работы. По информации организации, электроснабжение потребителей должно восстановиться в районе 23.00, сообщает Управление информации администрации города Твери
|2017-02-02 10:41
|2017-02-01 17:58
|2017-02-03 20:35
|2017-01-30 11:19
|2017-02-02 10:57
|2017-02-03 11:21
|2017-02-04 13:56
Комментарии (2)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Наташа
(https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/116140448902959/)
05.02.2017 00:45
0
|
0