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В части Заволжского района нет электричества

04 Февраля 2017 22:47
Автор: TIA

4 февраля, около 21.30, в Твери произошло повреждение оборудования на подстанции «Северная», из-за чего в части Заволжского района, а именно в ближнем Заволжье и на Соминке отключили  электричество. Бригада МРСК Центра ведет ремонтные работы. По информации организации, электроснабжение потребителей должно восстановиться в районе 23.00, сообщает Управление информации администрации города Твери

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Метки: отключение электричества
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Комментарии (2)

  • Georgchen 
    Неправда ваша. Свет отключили в половине девятого, а включили уже как с полчаса.
    04.02.2017 22:55
    0 | 0

  • Наташа (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/116140448902959/) 
    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://vkk.me/produktu
    05.02.2017 00:45
    0 | 0
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