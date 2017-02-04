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Молодой человек проводил девушку и забил до смерти сожителя ее матери

04 Февраля 2017 19:10
Автор: TIA

Суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Торжка. Он признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

2 октября прошлого года компания молодых людей распивала спиртные напитки, среди них была и девушка. Она обратилась к одному из парней с просьбой проводить до квартиры сожителя ее матери, потому что одна туда она боится идти. По ее словам, он неоднократно избивал ее мать.

В квартире между парнем и мужчиной возникла ссора, в ходе которой молодой человек нанес потерпевшему несколько ударов по голове. 11 октября от полученных травм мужчина скончался.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что ударил потерпевшего всего два раза за то, что тот грубил и поднимал руку на женщину. Более никаких телесных повреждений не причинял, кто еще мог ударить потерпевшего, ему неизвестно. Однако вину молодого человека подтвердила и мать девушки и другие свидетели, которые пришли в квартиру вместе с парнем.

В связи с тем, что у молодого человека была не погашена другая судимость, ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Информация Торжокского городского суда.

 

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Метки: забил до смерти убил сожителя убийство Избил
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Комментарии (10)

  • romich 
    Хитрый план мамашки и дочурки удался.
    04.02.2017 19:18
    1 | 8

    • Dobry кrtek 
      Точно. Дочурка избавила маманю от буйного сожителя путём применения прикормленного и доверчивого гопника.)
      04.02.2017 19:23
      1 | 5

    • wallhack 
      с учетом что "у молодого человека была не погашена другая судимость" то я думаю пацанчег просто нап*здил, что якобы всего лишь пару раз его ударил
      04.02.2017 21:26
      0 | 0

    • sashavlasov89 
      Самый легкий способ бросить курить! С помощью советов Малышевой  -  http://1tv-zdorovya.blogspot.com  бросил за неделю и начал молодеть. Пропала усталость, стало больше энергии на семью и детей, скинул лишний вес, теперь хочу поделиться с вами
      04.02.2017 23:24
      0 | 0

    • Наташа (https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/116140448902959/) 
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      05.02.2017 00:46
      0 | 0

  • Whois 
    Да уж. Похоже на подставу.
    04.02.2017 19:38
    0 | 2

  • kudimov 
    Может и хата сожителя им останется, если того загодя развели на завещание.
    04.02.2017 19:41
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      Выйдет и обеих на пику посадит...) И вся любовь.
      04.02.2017 19:49
      1 | 0

      • kudimov 
        Зато 7 лет и 10 месяцев поживут, как люди))
        04.02.2017 19:59
        0 | 2

        • horton 
          С сожителями...)
          04.02.2017 22:03
          0 | 2
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