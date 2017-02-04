Молодой человек проводил девушку и забил до смерти сожителя ее матери

Суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Торжка. Он признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

2 октября прошлого года компания молодых людей распивала спиртные напитки, среди них была и девушка. Она обратилась к одному из парней с просьбой проводить до квартиры сожителя ее матери, потому что одна туда она боится идти. По ее словам, он неоднократно избивал ее мать.

В квартире между парнем и мужчиной возникла ссора, в ходе которой молодой человек нанес потерпевшему несколько ударов по голове. 11 октября от полученных травм мужчина скончался.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что ударил потерпевшего всего два раза за то, что тот грубил и поднимал руку на женщину. Более никаких телесных повреждений не причинял, кто еще мог ударить потерпевшего, ему неизвестно. Однако вину молодого человека подтвердила и мать девушки и другие свидетели, которые пришли в квартиру вместе с парнем.

В связи с тем, что у молодого человека была не погашена другая судимость, ему назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Информация Торжокского городского суда.